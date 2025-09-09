Con las pensiones no se juega

Es absurdo creer que los ahorros de millones de colombianos quedarán bien administrados en las manos de los responsables de la contratación irregular de los carrotanques de la Unidad de la gestión de riesgos. Un gobierno investigado por sobornos a congresistas, el “nanny gate”, los gastos y travesuras de Nicolás Petro, la ya reportada violación de topes en campaña, el nepotismo y las cajas menores de los gastos y cositas en Ecopetrol, la manipulación y penosa divulgación de las cifras; las denuncias de su propia Francia, de su propio Ministro Reyes, de su propio Leyva, la rotación administrativa de casi 6 decenas de ministros en 3 años, y tantas minucias a las que ya nos acostumbraron.

¿A quién se le ocurre que puede ser buena idea que quienes implosionaron el sistema de salud, quienes no han construido una sola carretera nueva en 3 años, quienes le incumplieron a los profesores, a los indígenas y a ellos mismos, no se van a vengar también de quienes han ahorrado para sus pensiones y no clasificaron al régimen de transición arbitrario, y han proyectado su futuro con unas reglas que se las cambian a mitad del camino?

No más hoy, ya están hablando de impulsar una constituyente sino les aprueban esta reforma. Ya empezaron a estigmatizar al Magistrado Camargo, como si la corte constitucional fuera una junta de recolección de fondos para ir a Chinauta. Ya lanzaron sus acostumbrados eufemismos defendiendo a los más viejos, desconociendo que ya existen leyes para protegerlos, la ley 1850 de 201, la ley 1091 de 2006, la ley 1580 de 2012, el programa “Colombia mayor”, y tantos hijos, nietos, sobrinos y hermanos con recursos que podrían velar por su familiar vulnerable.

Esta avanzada ideologizada, al igual que todo lo que hacen, es un calco más de la falta de rigor y oxigeno técnico con el que plantean sus cifras (han hablado de 10 mil billones de desfalcos, de trabajar 60 horas al día, de los platos de lechona, de los 1.300 millones de visitantes a un stand; el 20% de la población mundial), van hablando de cuanta vaina se les cruza por sus delirios y les suena bonito mezclándola con mariposas amarillas, matemática cuántica y carbón. El sancocho de incoherencias infantiles que ya no les compran ni los votantes que alguna vez creyeron que nunca les iban a subir la gasolina, que podrían vivir a punta de subsidios, y que de verdad iban a vivir sabroso, de alguna manera.

Quedamos en las manos sensatas de algunos mayores de edad que le pongan freno a estos excesos y que no se dejen amenazar más por una ideología que va de salida. Ahora el turno es para alguien responsable que además de defender a los colombianos y sus ahorros, le devuelva la confianza a la institucionalidad que algún día y de forma inentendible, dejó de ser un referente.