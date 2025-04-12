Cenas de Navidad: ideas creativas y deliciosas para celebrar
Pavo, cordero y opciones creativas para sorprender en la cena de Navidad.
Noticias RCN
diciembre 04 de 2025
01:01 p. m.
01:01 p. m.
Llega la Navidad, la época más alegre y esperada del año, y con ella surge la pregunta infaltable: ¿qué preparar para la cena navideña? Si aún no tienes definido el menú, aquí te compartimos algunas ideas deliciosas para celebrar en familia.
Ideas para la cena de Navidad
- Pavo relleno al horno
El pavo es un clásico de la temporada. Puede prepararse relleno con una mezcla de carne, cerdo, manzana, nueces y pasas. Lo ideal es acompañarlo con salsa de arándanos y un suave puré de papa.
- Cordero al horno con hierbas
Una opción más sofisticada. Se marina con romero, tomillo y aceite de oliva para obtener un sabor aromático y jugoso.
- Pernil de cerdo con salsa de ciruelas
El pernil es un favorito en las mesas navideñas. Se adoba con hierbas, ajo y vino, y se acompaña con una salsa de ciruelas o frutas secas que aporta un toque dulce y festivo.
Acompañamientos navideños
- Puré de papa con panela y canela
- Gratinado de papas con queso costeño y crema
- Ensalada de aguacate con mango y queso costeño
Postres para Navidad
- Postre de coco con arequipe
Una mezcla cremosa de arroz con coco cubierta con una dulce capa de arequipe.
- Galletas navideñas con bocadillo
Hechas con una masa suave y rellenas de bocadillo. Son perfectas para acompañar chocolate caliente.
- Natilla y buñuelos
Los clásicos infaltables en cualquier celebración colombiana de diciembre.