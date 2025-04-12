Cenas de Navidad: ideas creativas y deliciosas para celebrar

Llega la Navidad, la época más alegre y esperada del año, y con ella surge la pregunta infaltable: ¿qué preparar para la cena navideña? Si aún no tienes definido el menú, aquí te compartimos algunas ideas deliciosas para celebrar en familia.

Ideas para la cena de Navidad

Pavo relleno al horno

El pavo es un clásico de la temporada. Puede prepararse relleno con una mezcla de carne, cerdo, manzana, nueces y pasas. Lo ideal es acompañarlo con salsa de arándanos y un suave puré de papa.

Cordero al horno con hierbas

Una opción más sofisticada. Se marina con romero, tomillo y aceite de oliva para obtener un sabor aromático y jugoso.

Pernil de cerdo con salsa de ciruelas

El pernil es un favorito en las mesas navideñas. Se adoba con hierbas, ajo y vino, y se acompaña con una salsa de ciruelas o frutas secas que aporta un toque dulce y festivo.

Acompañamientos navideños

Puré de papa con panela y canela

Gratinado de papas con queso costeño y crema

Ensalada de aguacate con mango y queso costeño

Postres para Navidad