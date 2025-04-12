CANAL RCN
Cenas de Navidad: ideas creativas y deliciosas para celebrar

Pavo, cordero y opciones creativas para sorprender en la cena de Navidad.

Ideas para Navidad 2025
Foto Freepik

diciembre 04 de 2025
01:01 p. m.
Llega la Navidad, la época más alegre y esperada del año, y con ella surge la pregunta infaltable: ¿qué preparar para la cena navideña? Si aún no tienes definido el menú, aquí te compartimos algunas ideas deliciosas para celebrar en familia.

Ideas para la cena de Navidad

  • Pavo relleno al horno
    El pavo es un clásico de la temporada. Puede prepararse relleno con una mezcla de carne, cerdo, manzana, nueces y pasas. Lo ideal es acompañarlo con salsa de arándanos y un suave puré de papa.
  • Cordero al horno con hierbas
    Una opción más sofisticada. Se marina con romero, tomillo y aceite de oliva para obtener un sabor aromático y jugoso.
  • Pernil de cerdo con salsa de ciruelas
    El pernil es un favorito en las mesas navideñas. Se adoba con hierbas, ajo y vino, y se acompaña con una salsa de ciruelas o frutas secas que aporta un toque dulce y festivo.
Así se decorará el árbol de Navidad en 2025: colores, estilos y novedades
RELACIONADO

Así se decorará el árbol de Navidad en 2025: colores, estilos y novedades

Acompañamientos navideños

  • Puré de papa con panela y canela
  • Gratinado de papas con queso costeño y crema
  • Ensalada de aguacate con mango y queso costeño

Postres para Navidad

  1. Postre de coco con arequipe
    Una mezcla cremosa de arroz con coco cubierta con una dulce capa de arequipe.
  2. Galletas navideñas con bocadillo
    Hechas con una masa suave y rellenas de bocadillo. Son perfectas para acompañar chocolate caliente.
  3. Natilla y buñuelos
    Los clásicos infaltables en cualquier celebración colombiana de diciembre.
