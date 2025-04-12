Detienen en Virginia al primer sospechoso por bombas caseras previas al asalto al Capitolio en 2021

Un hombre fue detenido este jueves en Virginia en el marco de la investigación sobre la colocación de bombas caseras frente a las sedes de los dos principales partidos de Estados Unidos en vísperas del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, según reportes de medios estadounidenses.

Se trata de la primera detención anunciada en más de cuatro años en este caso, por el cual el Buró Federal de Investigaciones (FBI) mantiene una recompensa de 500.000 dólares para quienes aporten información que permita identificar al responsable.

FBI y Justicia guardan silencio tras el arresto en Virginia

El arresto se produjo en horas de la mañana, de acuerdo con fuentes cercanas a la investigación citadas por la prensa local. Ni el FBI ni el Departamento de Justicia respondieron de inmediato a las consultas de la agencia AFP sobre el operativo.

La identidad y los motivos del autor de los artefactos explosivos continúan siendo un misterio. Los dispositivos fueron colocados cerca de las oficinas del Comité Nacional Demócrata (DNC) y del Comité Nacional Republicano (RNC) en Washington, sin llegar a detonar.

Explosivos habrían buscado distraer a la policía antes del asalto al Capitolio

Analistas señalaron que su propósito pudo haber sido distraer a la policía del Capitolio justo antes del ataque perpetrado por cientos de seguidores del entonces presidente Donald Trump, quienes intentaron impedir la certificación de la victoria electoral de Joe Biden.

El hallazgo de las bombas y la falta de respuestas durante años alimentaron teorías conspirativas sobre una posible manipulación del asalto, considerado uno de los episodios más graves contra la institucionalidad democrática en Estados Unidos en las últimas décadas.