¿Qué pasa con la justicia en Colombia? 80% de los detenidos por hurto quedan libres

El asesinato de Jean Claude Bossard ha reavivado el debate sobre las fallas del sistema judicial, tras revelarse que el menor responsable del crimen cumplía una sanción judicial el día de los hechos.

Esta situación plantea interrogantes sobre la efectividad de las medidas correctivas y la protección de la ciudadanía. En los últimos días ha generado polémica la decisión de jueces que han dejado en libertad a personas detenidas en casos de hurto y con múltiples anotaciones judiciales.

Según datos de la Policía Nacional, cerca del 80% de los detenidos por hurto quedan en libertad, una cifra que alarma a expertos y ciudadanos.

Así funciona la justicia para los adolescentes en Colombia

Fuentes judiciales explican que para imponer una medida de aseguramiento y para sostener una privación de la libertad no se puede dar con solamente anotaciones.

La captura en Barrios Unidos de un hombre con 19 anotaciones por homicidio y hurto refuerza las dudas sobre la efectividad judicial.

Las cifras de inseguridad son contundentes: en lo corrido del año se registraron más de 270.000 robos a personas y 39.522 casos de robo a vehículos.

La seguridad se posiciona como la principal preocupación ciudadana, superando la economía y el empleo, ante un sistema que aparentemente protegiera más a los victimarios que a las víctimas.

¿Por qué dejan en libertad a implicados en delitos?

Según la Policía Nacional, cerca del 80% de los detenidos por hurto quedan en libertad.

Uno de los temas que más preocupa hoy no es la economía o tampoco el empleo, es la seguridad.

Esta situación revive precisamente este debate sobre qué tiene que resolver el país para que este tipo de situaciones tan dolorosas no se repitan, por lo que expertos proponen una reforma de las leyes judiciales.