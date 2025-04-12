Fabrizio Romano lo reportó: jugador del DIM podría ser fichado por el AC Milán

Hay sorpresa en el mercado de fichajes del fútbol colombiano, pues se reportó que uno de los equipos más prestigiosos a nivel mundial puso su mira en un joven y prometedor jugador de Independiente Medellín para el próximo periodo de transferencias.

De acuerdo a lo reportado por Fabrizio Romano, quien suele quedarse con la mayoría de primicias cuando se trata de fichajes, el AC Milán está cerca de quedarse con un jugador que representó los colores de la Selección Colombia en el pasado Mundial sub-20.

El jugador colombiano que busca AC Milán

Se trata de Juan Arizala, lateral izquierdo de 20 años que ha jugado 26 partidos con el DIM a lo largo de este 2025. Ha venido ganándose la confianza del técnico Alejandro Restrepo a nivel de clubes tras destacar con el equipo nacional.

Para César Torres en la Selección Colombia, ha sido uno de los jugadores más importantes, actuando en 8 partidos del Sudamericano sub-20 y en los 7 compromisos disputados en la Copa del Mundo de Chile, donde el equipo se quedó con el tercer lugar.

La carrera de Juan Arizala

Este habilidoso jugador de perfil zurdo comenzó su carrera como profesional en el 2023, actuando algunos minutos en el primer semestre de la Liga BetPlay. Aunque algunos clubes mostraron interés en un préstamo, hizo toda su carrera en el 'Poderoso'.

De acuerdo a lo reportado por Romano, las negociaciones están avanzadas para que el futbolista oriundo de El Charco, Nariño, termine dando el salto hacia el fútbol europeo y a uno de los más grandes de la historia.