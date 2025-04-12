CANAL RCN
Tendencias

Por qué el Valle del Cauca es hoy el epicentro de los deportes extremos en Colombia y el mundo

El Valle del Cauca rompe récords y se posiciona como destino top para parapente, kitesurf y rafting.

Roldanillo, Colombia
Foto: Secretaría de Turismo del Valle.

Noticias RCN

diciembre 04 de 2025
01:37 p. m.
El Valle del Cauca continúa posicionándose como el epicentro nacional e internacional de los deportes extremos, gracias a escenarios naturales como el Lago Calima y Roldanillo, que hoy figuran en los calendarios de competencias globales de disciplinas como el parapente, el kitesurf y el windsurf.

Su diversidad geográfica que combina Pacífico, cordillera y valle ha convertido al departamento en un destino clave para el turismo de aventura.

En diciembre, mes de alta afluencia turística, la Secretaría de Turismo del Valle, con el apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y FONTUR, impulsa una estrategia para reforzar la imagen del territorio como un escenario de clase mundial. La iniciativa hace parte de la campaña Colombia, el país de la belleza.

Roldanillo, Calima y la cordillera: los motores del turismo de aventura

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, destacó que: “el Valle del Cauca es y seguirá siendo número uno en turismo de aventura.

En Roldanillo, la temporada de parapente atrae a más de 9.000 visitantes, genera más de 3 millones de dólares y eleva la ocupación hotelera por encima del 80%, impactando al municipio y a toda la región del norte del Valle

Otros corredores naturales también se han fortalecido. La zona montañosa entre La Cumbre, Dapa y Pichindé se ha convertido en un referente para pilotos, escaladores y ciclistas de montaña, gracias a sus cañones, crestas y senderos técnicos que permiten practicar desde parapente hasta MTB y escalada en roca.

El Lago Calima, por su parte, mantiene su reconocimiento global como uno de los mejores cuerpos de agua para el kitesurf y el windsurf. Sus vientos constantes han permitido que el escenario sea sede de competiciones internacionales, incluida una válida de la Copa del Mundo de la Global Kitesurfing Association (GKA). Además, año tras año, reúne a deportistas de vela ligera, paddleboard y windsurf recreativo.

Aventura y conservación ambiental

Más allá de los referentes tradicionales, el departamento impulsa nuevos espacios para la aventura. Malpelo, Santuario de Fauna y Flora declarado Patrimonio Natural de la Humanidad, se ha convertido en un destino exclusivo para el buceo avanzado, donde es posible observar tiburones martillo y ecosistemas profundos altamente protegidos.

Caicedonia y Yotoco también se proyectan como zonas clave para rafting y canyoning técnico, con ríos como el Barragán y cañones como Chimbilaco, reconocidos por sus rápidos y cascadas de aguas cristalinas.

La secretaria de Turismo, Miyerlandi Torres, recordó que en 2024 el Valle del Cauca recibió 1,2 millones de viajeros en diciembre y que este año se espera superar los 7 millones en total.

Lo que queremos es que más personas vivan el Valle como lo vivimos nosotros: con emoción, con respeto por la naturaleza y con ganas de volver. En diciembre esperamos más visitantes que nunca, ojalá superar los 7 millones, pero sobre todo queremos que descubran estos lugares de aventura que todavía muchos no conocen, concluyó la secretaria de Turismo del Valle del Cauca, Miyerlandi Torres.

Con este enfoque, el departamento busca que los visitantes no solo disfruten de sus reconocidos paisajes, sino que también exploren rutas rurales y prácticas responsables en medio de un territorio que cada vez gana más peso en el mapa global de los deportes extremos.

