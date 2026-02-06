Querer más, además de desconocer la ley, es una vagabundería para no decir lo que realmente merece. En un país serio, no existiría espacio alguno ni interpretación para que los enredadores le digan “golpe” a todo lo que la ley no les acomode.

En un país serio, los comités de aplausos y que antes criticaban ferozmente lo que hoy permiten y hasta orquestan, las incoherencias metódicas se frenarían con la misma mano dura legal que antes pedían. Tantos agitadores digitales y orquestadores de división, fomentando el rencor desde sus cuartos de guerra, financiados por lo general con la plata de los que ellos mismos atacan. ¡Agradecidos deberían estar!

En un país serio el gobierno no convocaría a marchas contra el mismo gobierno mientras habla de combatir el desempleo con los desempleados que van a sus propias marchas. ¡Una vaina rarísima! Hoy no más con lo de Cepeda, ellos mismos se autodemandan (una asesora de una representante de su propia corriente) y luego se declaran perseguidos por la ley que les da la misma razón.

Son un consejo de ministros permanente no para rendir informes de gestión, sino para mostrar sus más duras agendas personales sin importar por encima de quién pasen, incluso de ellos mismos. Hoy vemos a un Bolívar criticando a Quintero, a Sarabia de embajadora con serios cuestionamientos desde su mismo jefe. Cada exfuncionario del gobierno que no sale a una nueva embajada, sale a encender un ventilador al que ninguna autoridad le para bolas.

No más esta semana oímos un audio horrendo de fondos de un extraditado a una campaña presidencial. ¿En un país serio la fiscalía hoy no estaría con apertura directa de investigación frente a este suceso?, ¿En un país serio no estarían encarcelados los infames que destruyeron el sistema de salud, que está asesinando en la inacción a los propios colombianos?, ¿En un país serio asesores cuestionados estarían manejando nuevas campañas presidenciales?, es más, ¿En un país serio, alcaldes tremendamente cuestionados, con más de 500 hallazgos y casi 50 exfuncionarios y excontratistas de su administración implicados en actos graves, hoy estarían en campaña presidencial como si nada?

Colombia está lejos de ser Suiza, y en todos sus gobiernos han existido gravísimos excesos que han sido objeto de indignación y pedidos por una justicia rigurosa y célere. Lo que vemos hoy, a expensas de un revanchismo inagotable, pasa cualquier proporción de falta de seriedad de una justicia politizada y ciega, patrocinadora silenciosa, atemorizada y cómplice, frente a un ejemplo ético y legal que deberían estarle dando a las futuras generaciones, criadas desde ya desde el facilismo de la compra de diplomas en cualquier garaje con nombre de santo.