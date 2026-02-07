CANAL RCN
Deportes

Ya es oficial: Jhon Arias vuelve de Europa para firmar por este gigante de Sudamérica

El colombiano fue presentado por lo alto este sábado 7 de febrero.

Noticias RCN

febrero 07 de 2026
09:31 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El Palmeiras ha oficializado este 7 de febrero de 2026 el fichaje del extremo colombiano Jhon Arias. El habilidoso atacante de 28 años regresa a Brasil tras un breve y agridulce paso por la Premier League inglesa con el Wolverhampton Wanderers, convirtiéndose en una de las transferencias más costosas en la historia del balompié brasileño.

James Rodríguez destapó conversación que tuvo con Néstor Lorenzo en medio de su llegada a la MLS
RELACIONADO

James Rodríguez destapó conversación que tuvo con Néstor Lorenzo en medio de su llegada a la MLS

La negociación, que se venía gestando desde finales de enero, se cerró en una cifra cercana a los 25 millones de euros. Para el Wolverhampton, la operación representa un éxito financiero, pues habían adquirido al chocoano hace apenas siete meses por 17 millones de euros.

Así fue la presentación de Jhon Arias con Palmeiras

A pesar de que Arias no logró consolidarse como titular indiscutible en el esquema de los "Wolves" —donde registró 2 goles y una asistencia en 26 partidos—, su valor de mercado se mantuvo al alza debido a su estatus como figura de la Selección Colombia.

Arias ha firmado un contrato que lo vincula con el "Verdão" por las próximas cuatro temporadas, extendiéndose hasta diciembre de 2029.

Con un salario estimado en 470,000 dólares mensuales, el colombiano se posiciona ahora como uno de los futbolistas mejor pagados del continente, reflejando la ambición del equipo dirigido por Abel Ferreira para dominar tanto el torneo local como la Copa Libertadores.

“¡Listo para dar espectáculo en Allianz Parque!“, así lo empezó a anunciar el club brasileño en sus redes sociales, justo antes de que empezara el partido entre Wolves y Chelsea, donde lógicamente no hizo parte de los convocados.

Polémica por su llegada tras su paso por el Fluminense

Sin embargo, el fichaje no ha estado exento de controversia. La noticia ha caído como un balde de agua fría en las huestes del Fluminense, club donde Arias es ídolo tras haber sido pieza clave en la conquista de la Copa Libertadores 2023.

Los aficionados del "Flu" han expresado su descontento en redes sociales, recordando antiguas declaraciones del jugador en las que aseguraba que, de volver a Brasil, solo vestiría la camiseta tricolor.

La directiva del Fluminense intentó igualar la oferta en los últimos días gracias a una cláusula de prioridad, pero las limitaciones financieras del club carioca frente al poderío económico de Palmeiras hicieron imposible la contrapropuesta.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Fútbol

James Rodríguez destapó conversación que tuvo con Néstor Lorenzo en medio de su llegada a la MLS

Premier League

Partidazos de este fin de semana del 7 y 8 de febrero en Colombia y el mundo: horarios

Juegos Olímpicos

Imane Khelif, campeona olímpica en París 2024, responde a Trump: "No soy trans, soy una mujer"

Otras Noticias

Donald Trump

Presidente Trump se niega a disculparse por video con imágenes de los Obama

El mandatario argumenta que el video no fue publicado por él y que no lo vio completo antes de que se publicara y se difundiera.

Finanzas personales

Salario de vigilantes quedó fijado para este 2026: así impactará en la cuota de administración

Esta será la influencia que tendrá el cambio del salario en las empresas y conjuntos residenciales.

Cundinamarca

Equipos de socorro localizan dos cuerpos de mineros que quedaron atrapados en la mina Mata Siete

Tecnología

Llega a Colombia el celular con el Récord Guinness en resistencia: así puede conseguirlo

EPS

Clínica en Cali anunció cierre de sus servicios para usuarios de la Nueva EPS