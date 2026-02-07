Ya es oficial: Jhon Arias vuelve de Europa para firmar por este gigante de Sudamérica

El Palmeiras ha oficializado este 7 de febrero de 2026 el fichaje del extremo colombiano Jhon Arias. El habilidoso atacante de 28 años regresa a Brasil tras un breve y agridulce paso por la Premier League inglesa con el Wolverhampton Wanderers, convirtiéndose en una de las transferencias más costosas en la historia del balompié brasileño.

RELACIONADO James Rodríguez destapó conversación que tuvo con Néstor Lorenzo en medio de su llegada a la MLS

La negociación, que se venía gestando desde finales de enero, se cerró en una cifra cercana a los 25 millones de euros. Para el Wolverhampton, la operación representa un éxito financiero, pues habían adquirido al chocoano hace apenas siete meses por 17 millones de euros.

Así fue la presentación de Jhon Arias con Palmeiras

A pesar de que Arias no logró consolidarse como titular indiscutible en el esquema de los "Wolves" —donde registró 2 goles y una asistencia en 26 partidos—, su valor de mercado se mantuvo al alza debido a su estatus como figura de la Selección Colombia.

Arias ha firmado un contrato que lo vincula con el "Verdão" por las próximas cuatro temporadas, extendiéndose hasta diciembre de 2029.

Con un salario estimado en 470,000 dólares mensuales, el colombiano se posiciona ahora como uno de los futbolistas mejor pagados del continente, reflejando la ambición del equipo dirigido por Abel Ferreira para dominar tanto el torneo local como la Copa Libertadores.

“¡Listo para dar espectáculo en Allianz Parque!“, así lo empezó a anunciar el club brasileño en sus redes sociales, justo antes de que empezara el partido entre Wolves y Chelsea, donde lógicamente no hizo parte de los convocados.

Polémica por su llegada tras su paso por el Fluminense

Sin embargo, el fichaje no ha estado exento de controversia. La noticia ha caído como un balde de agua fría en las huestes del Fluminense, club donde Arias es ídolo tras haber sido pieza clave en la conquista de la Copa Libertadores 2023.

Los aficionados del "Flu" han expresado su descontento en redes sociales, recordando antiguas declaraciones del jugador en las que aseguraba que, de volver a Brasil, solo vestiría la camiseta tricolor.

La directiva del Fluminense intentó igualar la oferta en los últimos días gracias a una cláusula de prioridad, pero las limitaciones financieras del club carioca frente al poderío económico de Palmeiras hicieron imposible la contrapropuesta.