CANAL RCN
Tendencias

Exmánager de Jessi Uribe se despachó en su contra y contó la razón por la que terminó su relación

El empresario respondió a los señalamientos del artista.

Foto: @jessiuribe3 en Instagram.

Noticias RCN

febrero 07 de 2026
11:14 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Lo que durante más de una década pareció ser una de las alianzas más sólidas y exitosas de la industria musical en Colombia ha terminado en un escenario de tribunales, acusaciones públicas y un profundo resentimiento.

Rafael Mejía Jr., quien fuera el mánager y artífice detrás del ascenso meteórico de Jessi Uribe, decidió finalmente romper su silencio para responder a las duras declaraciones que el cantante bumangués ha emitido recientemente en su contra.

Jessi Uribe reveló delicada situación legal y así le respondieron: "Traicionero y desagradecido"
RELACIONADO

Jessi Uribe reveló delicada situación legal y así le respondieron: "Traicionero y desagradecido"

La polémica se encendió hace apenas unos días cuando Jessi Uribe, en un tono inusualmente crítico, confesó en un pódcast mexicano que se sintió “inocente” y vulnerado durante los años en que Mejía manejó su carrera.

El intérprete de “Dulce pecado” aseguró que su exmánager no solo controlaba su agenda, sino que figuraba como coautor de canciones en las que, según él, no había participado creativamente, afectando el recaudo de sus regalías.

“Todo se lo entregué: mi talento, mi confianza. Yo pensaba que así iba a ser exitoso porque él me apoyó al comienzo”, aseguró el cantante.

Exmánager de Jessi Uribe le respondió

Ante tales señalamientos, Rafael Mejía no se quedó callado. El empresario, visiblemente afectado, desmintió las acusaciones de irregularidades y defendió su trayectoria. Mejía sostiene que el éxito de Jessi Uribe fue un trabajo conjunto y que las condiciones contractuales siempre fueron claras.

Para Mejía, el detonante de la ruptura unilateral —ocurrida oficialmente en mayo de 2025— fue un momento de ira del cantante que escaló hasta destruir el vínculo.

“Esto se rompió por una rabia... y cuando uno toma decisiones con rabia, suele cometer errores”, sentenció el mánager, sugiriendo que el artista fue influenciado por terceros o por una percepción errónea de la realidad financiera de su carrera en ese momento.

A pesar de que en junio de 2025 se emitió un comunicado oficial hablando de una “separación amistosa” y un cierre de ciclo bajo el lema “crecer significa soltar”, la realidad detrás de cámaras es mucho más hostil. Mejía confirmó que ha tomado acciones legales para defender su nombre frente a las acusaciones de robo y mal manejo.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Emprendimiento

Ecosistema de moda en Colombia impulsa el crecimiento de 300 marcas

Tecnología

Llega a Colombia el celular con el Récord Guinness en resistencia: así puede conseguirlo

Yeison Jiménez

Alerta de la familia de Yeison Jiménez: nueva modalidad de estafa con negocio del artista

Otras Noticias

Bogotá

Capturan en Bosa a hombre requerido por homicidio agravado: atacó con un destornillador a otro sujeto

Según las autoridades, el detenido presuntamente habría atacado a otra persona con un arma cortopunzante, al parecer un destornillador, causándole la muerte.

Fútbol

Ya es oficial: Jhon Arias vuelve de Europa para firmar por este gigante de Sudamérica

El colombiano fue presentado por lo alto este sábado 7 de febrero.

Donald Trump

Presidente Trump se niega a disculparse por video con imágenes de los Obama

Finanzas personales

Salario de vigilantes quedó fijado para este 2026: así impactará en la cuota de administración

EPS

Clínica en Cali anunció cierre de sus servicios para usuarios de la Nueva EPS