Exmánager de Jessi Uribe se despachó en su contra y contó la razón por la que terminó su relación

Lo que durante más de una década pareció ser una de las alianzas más sólidas y exitosas de la industria musical en Colombia ha terminado en un escenario de tribunales, acusaciones públicas y un profundo resentimiento.

Rafael Mejía Jr., quien fuera el mánager y artífice detrás del ascenso meteórico de Jessi Uribe, decidió finalmente romper su silencio para responder a las duras declaraciones que el cantante bumangués ha emitido recientemente en su contra.

La polémica se encendió hace apenas unos días cuando Jessi Uribe, en un tono inusualmente crítico, confesó en un pódcast mexicano que se sintió “inocente” y vulnerado durante los años en que Mejía manejó su carrera.

El intérprete de “Dulce pecado” aseguró que su exmánager no solo controlaba su agenda, sino que figuraba como coautor de canciones en las que, según él, no había participado creativamente, afectando el recaudo de sus regalías.

“Todo se lo entregué: mi talento, mi confianza. Yo pensaba que así iba a ser exitoso porque él me apoyó al comienzo”, aseguró el cantante.

Exmánager de Jessi Uribe le respondió

Ante tales señalamientos, Rafael Mejía no se quedó callado. El empresario, visiblemente afectado, desmintió las acusaciones de irregularidades y defendió su trayectoria. Mejía sostiene que el éxito de Jessi Uribe fue un trabajo conjunto y que las condiciones contractuales siempre fueron claras.

Para Mejía, el detonante de la ruptura unilateral —ocurrida oficialmente en mayo de 2025— fue un momento de ira del cantante que escaló hasta destruir el vínculo.

“Esto se rompió por una rabia... y cuando uno toma decisiones con rabia, suele cometer errores”, sentenció el mánager, sugiriendo que el artista fue influenciado por terceros o por una percepción errónea de la realidad financiera de su carrera en ese momento.

A pesar de que en junio de 2025 se emitió un comunicado oficial hablando de una “separación amistosa” y un cierre de ciclo bajo el lema “crecer significa soltar”, la realidad detrás de cámaras es mucho más hostil. Mejía confirmó que ha tomado acciones legales para defender su nombre frente a las acusaciones de robo y mal manejo.