Capturan en Bosa a hombre requerido por homicidio agravado: atacó con un destornillador a otro sujeto

Según las autoridades, el detenido presuntamente habría atacado a otra persona con un arma cortopunzante, al parecer un destornillador, causándole la muerte.

Foto: Secretaría de Seguridad

Noticias RCN

febrero 07 de 2026
11:23 a. m.
En un operativo de control realizado en plena vía pública, la Policía Nacional capturó en las últimas horas a un hombre de 25 años que era buscado por la justicia por el delito de homicidio agravado.

Capturado hombre que asesinó a otro con un destornillador

El procedimiento se llevó a cabo en el sector de San Pablo, en la localidad de Bosa, al suroccidente de Bogotá.

Uniformados que adelantaban labores de registro y verificación de antecedentes identificaron que el ciudadano tenía una orden de captura vigente en su contra, la cual fue corroborada a través de los sistemas institucionales.

La situación fue puesta en conocimiento del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), entidad que venía adelantando las diligencias judiciales relacionadas con el caso.

“El procedimiento se adelantó durante labores de registro y control en el sector de San Pablo en la localidad de Bosa, donde los uniformados ejecutaban el plan de solicitud de antecedentes. En este contexto, al realizar la verificación en el sistema institucional, se evidenció una orden de captura vigente”, se lee en la información compartida por la Secretaría de Seguridad y Convivencia.

Según las autoridades, el detenido estaría implicado en un hecho violento ocurrido el 23 de junio de 2025 en Bosa Centro.

En ese episodio, presuntamente habría atacado a otra persona con un arma cortopunzante, al parecer un destornillador, causándole la muerte.

Tras hacerse efectiva la captura, el hombre fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, que se encargará de definir su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad y la Policía reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación que ponga en riesgo la convivencia y la seguridad, a través de la línea de emergencia 123.

