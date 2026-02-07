Salario de vigilantes quedó fijado para este 2026: así impactará en la cuota de administración

La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada ha formalizado el nuevo esquema tarifario que regirá durante el 2026, estableciendo un incremento escalonado que promete sacudir los presupuestos de conjuntos residenciales, empresas y sectores industriales en Colombia.

Este ajuste no solo responde al incremento del salario mínimo, sino que integra de manera obligatoria factores de la reforma laboral y nuevos costos en la administración y supervisión.

RELACIONADO Esto es lo máximo que le pueden cobrar por administración y arriendo tras aumento del salario mínimo

El panorama para este año es atípico, ya que la Supervigilancia ha definido tres periodos de ajuste distintos, impulsados por la reducción gradual de la jornada laboral y el aumento en los recargos por días de descanso.

Tres etapas de incremento en un solo año

A diferencia de años anteriores donde se fijaba un único valor anual, la Circular de la Supervigilancia para 2026 establece una hoja de ruta con tres "escalones" financieros:

Del 1 de enero al 30 de junio: La tarifa base se fijó en 9,77 SMMLV, lo que equivale a aproximadamente $17.106.341 por un puesto de 24 horas.

Del 1 de julio al 14 de julio: Debido al aumento del recargo dominical y festivo (que sube al 90%), la tarifa se ajusta a 9,85 SMMLV.

A partir del 15 de julio: Con la entrada en vigencia del tramo final de la reducción de la jornada laboral a 42 horas semanales, el factor se eleva a 10,21 SMMLV ($17.876.740).

Una de las novedades más relevantes para este periodo es la obligatoriedad de sumar el valor de la prima del seguro de vida colectivo como un costo directo antes de calcular los gastos de administración.

Anteriormente, muchas empresas diluían este costo, pero la nueva normativa exige que se sume a la base, lo que eleva el monto final sobre el cual se aplica el porcentaje de Administración y Supervisión (AyS).

Dicho porcentaje de administración varía según la modalidad contratada:

10% para servicios con armas (común en sectores residenciales de estratos 4, 5 y 6).

8% para servicios sin armas.

11% para servicios que incluyan medios caninos.

Para los administradores de propiedad horizontal, el reto es mayúsculo. Se estima que el costo total de un puesto de vigilancia permanente podría superar los 19,6 millones de pesos mensuales en el segundo semestre. Esto obligará a las asambleas de copropietarios a aprobar incrementos significativos en las cuotas de administración para evitar el desfinanciamiento.

En el sector empresarial, el impacto acumulado frente al año anterior podría rondar el 23% o incluso superar el 30% en algunos casos, debido a que el horario nocturno ahora comienza a las 7:00 p.m., generando más horas con recargo nocturno que en la legislación previa.