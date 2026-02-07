Presidente Trump se niega a disculparse por video con imágenes de los Obama

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este viernes que no se disculpará por un video difundido desde su cuenta en Truth Social que incluía una imagen de Barack y Michelle Obama representados como simios.

Polémica por video que incluía una imagen de Barack y Michelle Obama como simios

Aunque aseguró que condena el contenido racista, sostuvo que no fue responsable directo de la publicación.

La pieza audiovisual, compartida la noche del jueves, generó una ola de críticas en distintos sectores políticos del país. Inicialmente, desde la Casa Blanca se calificaron las reacciones como “indignación falsa”, pero posteriormente un funcionario explicó que el material fue publicado por error por un miembro del personal y que ya había sido eliminado.

Consultado sobre una posible disculpa, Trump fue tajante: “Yo no cometí un error”. No obstante, al ser interrogado sobre las imágenes racistas, respondió: “Por supuesto que sí” las condenaba.

El mandatario señaló además que no vio el video completo antes de que se publicara y que simplemente revisó una parte antes de enviarlo a su equipo para que lo difundiera.

El fragmento en cuestión, de apenas un segundo, formaba parte de un video satírico más amplio, creado presuntamente por un seguidor de Trump.

En este, el presidente republicano aparece caracterizado como un león, mientras otros líderes políticos son mostrados como animales que le rinden pleitesía o realizan actos ridiculizantes.

Trump es conocido por compartir con frecuencia en redes sociales memes, videos y contenidos de diversa procedencia, incluidos materiales generados con inteligencia artificial.

En esta ocasión, la publicación se encontraba insertada dentro de un video con teorías conspirativas sobre las elecciones de 2020, en las que perdió frente al demócrata Joe Biden. Para la madrugada del viernes, el contenido había acumulado miles de “me gusta” antes de ser retirado.

Las reacciones políticas no tardaron. Figuras demócratas calificaron el video como racista, mientras que la exvicepresidenta Kamala Harris cuestionó la versión oficial de la Casa Blanca, señalando que primero se defendió la publicación y luego se atribuyó a un error. “Nadie cree en este encubrimiento”, escribió, añadiendo que el episodio confirma la visión que muchos tienen sobre Trump.

Desde California, la oficina del gobernador Gavin Newsom calificó el hecho como un “comportamiento repugnante” y pidió a los republicanos rechazarlo.

Incluso dentro del Partido Republicano surgieron críticas. El senador Tim Scott, afroamericano y aliado de Trump, dijo esperar que la publicación fuera falsa, porque la consideraba “lo más racista” visto desde la Casa Blanca, y pidió que fuera retirada.

Rechazo político por imágenes de Barack y Michelle Obama como simios

Su colega Roger Wicker también la calificó de “totalmente inaceptable” y sostuvo que el presidente debía disculparse.

Ben Rhodes, exasesor cercano de Barack Obama, se sumó a las condenas y afirmó que el expresidente demócrata será recordado con aprecio en el futuro, mientras que Trump será visto como “una mancha” en la historia del país.

Barack Obama, el único presidente afroamericano en la historia de Estados Unidos, no se ha pronunciado hasta el momento, al igual que la exprimera dama Michelle Obama.