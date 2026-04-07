La “deuda histórica” la saquearon en 3 años

Esto equivale al producto interno bruto integral de Chile, Portugal, o Dinamarca, una cifra francamente que no cabe ni en la mente, ni en una calculadora de las que tenemos en la casa, y menos, con los pobres, pobrísimos; mejor dicho, nulos resultados de gestión de un gobierno al que le preocupa más darse la pela por seguir en una campaña política de la que no se bajaron nunca, ni cuando se ganaron unas elecciones tremendamente cuestionadas en las que ya se han demostrado violaciones de topes y conversaciones inquietantes del propio hermano de Gustavo Petro, con el denominado “pacto de la picota”.

Ya saldrán las bodegas a perfilar visceralmente y a confundir con el fondo de estabilización, con las tasas de interés, con la economía mundial, etc, pero lo cierto, es que justo cuando estaban incendiando el país y prendiéndole fuego a los CAIs con Policías adentro, porque Duque le subía 200 pesos a la gasolina; la deuda pública se encontraba en 798 billones de pesos; es decir, un desvergonzado y descarado aumento del 55% nominal en tan solo 3 años de peligrosa y extrañísima gestión económica.

¿Dónde se ha visto reflejado este endeudamiento? Con casi 13 millones de personas en la informalidad en Colombia, una cifra cercana al 57% del país, en donde más de un tercio de la inversión propuesta no se ejecuta aún hoy, que deberíamos estar en el 85,7% de ejecución del plan nacional de desarrollo y sólo llevamos el 59,1% (26 puntos porcentuales por debajo de la meta), dejando a este gobierno y si le va bien, con un 65% al finalizar su cuatrienio.

No deja de ser tremendamente paradójico y desmotivante que mientras el emprendimiento sigue cascado y la clase media asfixiada, este gobierno esté más preocupado por cuidarle la espalda a personas que le han hecho un daño tremendo al país desde la seguridad misma, incrementando el temor y la peor ola de violencia padecida en el país, desde la década de los 90.

Hoy no se entiende cómo aún pueda defenderse algo así, mientras inauguran colegios – universidades sin servicios públicos, que aún hoy siguen cerrados cuatro meses después de cortar la cinta. (pasó en las aulas del Tarra, y hoy es noticia). Hay cuestionamientos en todas las carteras gubernamentales por sus bajos resultados de gestión. Basta con leer los trinos del ministro de educación para ver el nivel de ortografía que quieren venderle al país, y ni hablar del propio Gustavo, al cual francamente sería una fascinación poderle leer las 30 páginas que dijo haber estado escribiendo cuando se perdió en Manta.

Qué más tiene que pasar en Colombia para que las autoridades no brillen por su silencio. En dónde está la propia Fiscalía que parece no tener dientes para defendernos de los delincuentes que deberían de estar extraditados o sin condiciones en la cárcel, en dónde está la propia Procuraduría que mantiene a un Ministro de Hacienda que se le revela a la propia Constitución y al Banco de la República por pura ideología; en dónde están las mismas Cortes que viendo cómo le expropian los ahorros a los colombianos, mientras nos mantienen en suspenso teniendo que decir que es improcedente.

Acaso estamos en las manos técnicas del Pastor Saade, o de la experiencia académica de Juliana Guerrero, Acaso Papa Pitufo será el que apruebe nuestro presupuesto? Que delicado es el camino duramente orquestado que está andando el país. Ojalá las autoridades reaccionen ya y el sentido común y el orden vuelvan a aparecer en Colombia.