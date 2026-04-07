Exjugador y entrenador de Atlético Nacional y Millonarios fue diagnosticado con cáncer: esto se sabe

Un reconocido exjugador y exentrenador colombiano está enfrentando uno de los momentos más complejos de su vida.

Norberto Peluffo, que es oriundo de Bucaramanga, tiene 67 años y como jugador vistió las camisetas de Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali, Deportes Quindío y Once Caldas, fue diagnosticado con cáncer de colon.

Él mismo confirmó la noticia en un diálogo con Vanguardia y explicó cómo será el inicio del tratamiento.

¿Cómo le informaron a Norberto Peluffo, el exentrenador de Atlético Nacional y Millonarios, que tenía cáncer de colon?

En la conversación con Vanguardia, Norberto Peluffo aclaró que asistió hace unas semanas al médico para que le realizaran varios exámenes diagnósticos.

Fue así como los especialistas le detectaron una anomalía en el intestino grueso y, tras las respectivas comprobaciones, le comunicaron que se trata de un cáncer de colon.

No obstante, el también exentrenador de Alianza Petrolera, Atlético Bucaramanga, Envigado, Junior de Barranquilla, Deportivo Cali, Carabobo, Deportivo Pereira y la Selección Colombia Sub-23, ha mantenido su positivismo y se ha comprometido a enfrentar la enfermedad con la gallardía que lo caracteriza.

Así será el tratamiento de Norberto Peluffo para tratar el cáncer de colon

Norberto Peluffo le reveló a Vanguardia que ya le realizaron su primera quimioterapia y que, a pesar de que sintió un poco de mareo y cansancio, está seguro de que Dios le ayudará a superar esta prueba.

Además, también mencionó que el monitoreo será estricto durante las primeras 48 horas y que, posteriormente, sus especialistas se encargarán de realizar nuevos exámenes de rigor.

Durante su época como futbolista, Norberto Peluffo jugó en el medio campo, debutó en 1977 y se retiró en 1989.

Además, después de cumplir su ciclo como entrenador, siguió ligado al fútbol, pero como director deportivo de Atlético Bucaramanga, Atlético Nacional, Real Santander y Millonarios.