Democracia sí, pero no así

El discurso de izquierda en el mundo se caracteriza por, supuestamente, respetar la democracia, pero lo cierto es que funcionan de manera completamente contraria. Cuando la democracia hace efecto y la izquierda pierde elecciones la respuesta suele ser siempre la misma: ataques, estigmatización, censura y violencia.

Esto fue lo que sucedió la semana pasada luego de que la Junta Directiva del Banco de la República decidiera, por mayoría, elevar nuevamente las tasas de interés de intervención en 100 puntos básicos, pasando de 10,25% a 11,25%. Las decisiones de la Junta se toman como si fueran una elección pequeña: los siete miembros votan y se adopta lo que decida la mayoría. La democracia en pasta.

Lo que sucedió en la reunión de la reunión de marzo fue que cuatro de los 7 miembros de la Junta votaron por aumentar la tasa, uno votó por mantenerla estable y dos por bajarla (el ministro y su fiel escudero Cesar Giraldo). La democracia habló y la Junta tomó una decisión, pero Ávila, como mal perdedor, en un hecho inédito se retiró de la reunión e hizo una rueda de prensa aparte en la que no solo “chiveó” al Banco de la República al anunciar la decisión antes de que lo hiciera el gerente General, Leonardo Villar, sino que además lanzó un sinfín de ataques culpando al Emisor de las malas decisiones económicas de este Gobierno.

“Soldado avisado no muere en guerra” es uno de los adagios más populares del mundo y que aplica en lo que es el comportamiento de la economía colombiana. Desde el año pasado se le advirtió al Gobierno que subir el salario mínimo más allá de la fórmula de productividad más inflación iba a generar presiones en el Índice de Precios al Consumidor lo cual iba a generar que el Banco de la República tuviera que subir las tasas de interés para controlar el indicador.

Analistas y expertos también han venido advirtiendo que romper la Regla Fiscal y el alto endeudamiento que está tomando la Nación genera mayores presiones inflacionarias, por lo que siempre le recomendaron al Estado ser austero y controlar el gasto con el fin de evitar que el único control a la inflación fuese el de subir las tasas de interés.

Lo más insólito de la situación es que ante el repunte de la inflación por una mezcla de factores, entre ellos la crisis fiscal y el aumento del salario mínimo, Ávila y el Gobierno se inventaron que la subida que va a tener el IPC se debe al incremento de las tasas de interés por parte de la Junta del Emisor. O sea, ellos causan la problemática y le echan la culpa a los que intentan evitar que el IPC termine el año por encima del 6%, como varios analistas proyectan.

De hecho, Ávila ha salido a medios a decir que “ningún banco central del mundo” está subiendo las tasas de interés en el contexto internacional que estamos viviendo de altos precios del petróleo derivados de la guerra en Irán, pero lo que no dice el Ministro de Hacienda (porque sabe que no le conviene) en que en la mayoría de países del mundo no está subiendo la inflación.

El mismo Plan Financiero, presentado por el Gobierno Nacional, aumentó a 5,8% la estimación de inflación de Colombia para 2026, cuando en 2025 fue de 5,10%. Cuando el Banco de la República ve que la tendencia es que la inflación suba, debe actuar de manera preventiva y subir las tasas para evitar, no que este incremento se de, sino que sea mayor a lo esperado.

Las subidas de las tasas son un mal necesario que se deriva de la irresponsabilidad macroeconómica del Gobierno. Así salgan los youtubers, bodegueros y funcionarios del Gobierno a decir que los mayores costos de las tarjetas de crédito o los créditos hipotecarios son por culpa del Banco de la República, la verdad es que los responsables son dos: Germán Ávila y Gustavo Petro. Piense en ellos cuando le toque pagar más por los intereses mensuales de sus préstamos o compras.