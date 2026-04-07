Hay decisión que nunca antes se ha visto en La Casa de los Famosos Colombia: ya fue informada

La Casa de los Famosos Colombia 2026 se está acercando al momento en el que queda elegido el 'top 10' y, por lo tanto, el 'jefe' está revolucionando el juego con varias decisiones.

El lunes 6 de abril, tras un empate en la prueba de liderazgo, los televidentes eligieron a Valentino Lázaro como el líder 'invisible' de la semana.

Es así como, mientras que se encuentra camuflado entre los demás, podrá nominar anónimamente, vetar nominaciones e, incluso, impedir que algunos de sus compañeros jueguen la salvación.

No obstante, en el caso de que lo descubran, tendrá que tomarse una decisión nunca antes vista. ¿Cuál es?

Esta es la decisión que el 'jefe' ya informó en La Casa de los Famosos Colombia 2026

Todos los participantes de La Casa de los Famosos Colombia 2026 ya saben que hay un líder 'invisible' haciendo todo lo posible para no dejarse descubrir.

Sin embargo, en caso de que no actúe con sigilo y se deje revelar, perderá la inmunidad e irá directamente a la placa de nominación.

Esto aún no ha ocurrido en la tercera temporada con ningún líder. De hecho, a pesar de que la semana pasada Karola contestó la llamada que la enviaba directamente a la placa, se le permitió salvarse por haber ganado la prueba de liderazgo y nominar a otro participante.

¿Cuántas oportunidades hay para descubrir al líder 'invisible' de La Casa de los Famosos Colombia 2026?

En el momento en el que los habitantes consideren que han descubierto 'pistas', pueden ingresar al confesionario para decirle al 'jefe' quién es el líder.

No obstante, solo contarán con tres oportunidades para tratar de desenmascararlo y evitar que siga jugando en secreto.

Además, en caso de que un participante descubra al líder, automáticamente pasará a tener la inmunidad.

¿Alguno lo logrará? Entérese en la App y en la señal principal del Canal RCN.