Dolor en la música: se confirmó la muerte de legendario y reconocido cantante en las últimas horas

En Ecuador hay shock y tristeza debido a que se confirmó la muerte de uno de sus cantantes más icónicos de música tropical.

Gustavo Velásquez, que era oriundo de Quito, hizo parte de la orquesta Don Medardo y sus Players, pasó por Los Hispanos y también fue integrante de la Billo's Caracas Boys, falleció el 6 de abril de 2026, a sus 71 años.

La noticia fue confirmada en sus redes sociales, a través de un sentido comunicado.

Este fue el mensaje de último adiós tras la muerte de Gustavo Velásquez, el reconocido cantante de Ecuador

La familia de Gustavo Velásquez, en un mensaje lleno de sentimiento, exaltó el trabajo artístico del cantante de cumbia y proporcionó detalles de sus exequias.

"Hoy el arte ecuatoriano se viste de luto. Con profundo pesar, informamos el fallecimiento del maestro Gustavo Velásquez, artista cuya sensibilidad, talento y entrega dejan una huella imborrable en nuestra memoria cultural. Tras seis años de una lucha incansable contra un cáncer agresivo, hoy el 'amo de la cumbia' nos deja. Su legado, su música, su arte y su voz inconfundible serán refugio, pregunta y emoción", se manifestó.

"Gustavo no solo creó, sino que también nos enseñó a mirar con mayor profundidad y a sentir con mayor humildad. Como uno de los creadores de la cumbia andina, se ha marchado para cantar en el cielo. La música ecuatoriana enfrenta una pérdida irreparable. Sin embargo, cada vez que suene una de sus canciones, él seguirá viviendo en cada aplauso, en cada frase, en cada momento de alegría y en el corazón de su gente. Sus restos serán velados en el Camposanto Monte Olivo, el 7 de abril, a partir de las 9:00 de la mañana", se complementó.

Estas han sido las reacciones tras la muerte de Gustavo Velásquez, el icónico cantante de Ecuador

Tras el comunicado de la familia de Gustavo Velásquez, sus seguidores han expresado su tristeza en las redes sociales.

"Esta es una enorme pérdida", "siempre cantó hermosas cumbias", "se destacó en Colombia cantando con Los Hispanos", "Dios le permita su descanso eterno", "ten un gran viaje", "mi más sentido pésame a su familia", "siempre será el único e incomparable de la cumbia" y "siempre bailaré con gusto sus canciones", han sido algunos de los mensajes.