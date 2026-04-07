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¿Qué dicen las cartas que envió de la Espriella a Marco Rubio y el Parlamento Europeo?

El candidato presentó una denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara por violación ilícita de comunicaciones, en contra del presidente.

Foto: AFP
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Noticias RCN

abril 07 de 2026
11:47 a. m.
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Luego de que el presidente Gustavo Petro indicara en un trino del 4 de abril que un informe de inteligencia tuvo acceso a supuestas conversaciones entre el candidato presidencial Abelardo de la Espriella y los hermanos Bautista, en las que el abogado prometía devolver el contrato de la expedición de pasaportes “a sus manos” a cambio “de ciertos algoritmos que le aseguraran la presidencia”, el representante del movimiento Defensores de la Patria negó las acusaciones e interpuso una denuncia por violación ilícita de comunicaciones en contra del jefe de Estado.

Pero no es todo. En diálogo con Noticias RCN, el candidato De la Espriella retó al presidente a compartir los audios que mencionó en su cuenta de X (antes Twitter) y reveló que puso el tema en conocimiento de las autoridades norteamericanas y europeas.

Para el caso de los Estados Unidos, envió una carta al secretario de Estado, Marco Rubio, y del lado del Viejo Continente, hizo lo mismo con el Parlamento Europeo.

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¿Qué dice la carta enviada por De la Espriella al secretario de Estado de los EE. UU.?

En la carta dirigida a Marco Rubio, De la Espriella advirtió sobre “el reiterado incumplimiento de los compromisos adquiridos por el presidente de los colombianos Gustavo Petro ante el presidente Donald Trump, en visita reciente, y la continuidad de conductas que, lejos de ser aisladas, forman parte de un clima constante de intimidación política y violencia contra la oposición”.

Además, se refirió a la “oleada de amenazas, atentados terroristas, asesinatos de los actores políticos (…), persecución a personalidades públicas que no son del agrado del régimen, inseguridad galopante, desfinanciamiento de la Fuerza Pública y de los organismos electorales”.

Su llamado a las autoridades norteamericanas es a apoyar al país en la vigilancia constante del proceso electoral y la integridad de los candidatos de oposición. Un llamado similar al que realizó en su carta dirigida al Parlamento Europeo.

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¿Qué dice la carta que De la Espriella envió al Parlamento Europeo?

En otra carta, dirigida a los miembros del Parlamento Europeo y de la Comisión de Derechos Humanos de ese organismo internacional, el candidato expuso el caso y una serie de pruebas sobre la presunta violación ilícita de comunicaciones de la que sería víctima.

Es así que, además de instaurar una denuncia en la Comisión de Acusaciones de la Cámara y poner el caso en conocimiento del secretario de Estado de los EE. UU., el candidato solicitó a las autoridades del Viejo Continente “investigar y proferir las medidas de protección urgentes y necesarias por violación ilícita de comunicaciones e instigación a una presunta amenaza o atentado contra” su vida y la de su familia”.

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