La "política del amor" y sus latidos de resentimiento

Tiene que estar muy desesperado y con todas las fases de su relato repetitivo agotado, el “pobrecismo” nacional, para, además de atrasarnos 30 años como país, intentar atacar a una región como Antioquia. Sinónimo demostrativo de progreso, empuje, resiliencia y trabajo decidido frente a las adversidades heredadas del mismo resentimiento que hoy volvemos a enfrentar.

En Antioquia, nuestros ancestros y nosotros mismos, nos hemos sabido levantar de retos enormes como los que vivimos en los 80s y 90s; no más hace un par de años en Medellín, padecimos una administración que quería saquear nuestros recursos y nuestra historia, hablando rarezas, confundiendo, y sembrando relatos de odio que por fortuna no calan en la inmensa mayoría de los paisas.

Antioquia es, por mucho, todo lo contrario a lo que quieren empezar a construir en sus delirios quienes están acostumbrados a buscar enemigos fuertes en todas partes para igualarse y que les paren bolas. Obviamente con el corazón tocado, y con una cantidad de sentimientos acá regulados y guardados, les quiero hablar con datos de los que significa esta región, incluso para los que Antioquia ayuda a alimentar mientras cobran por trinos para atacarla.

Con sus más de 7 millones de habitantes, lo que quiere decir el 13% de la población colombiana, Antioquia genera el 15% de toda la economía nacional, siendo la más dinámica de lejos, creciendo más que el promedio nacional integral. El 2,8% para los entendidos. Solo Antioquia concentra el 12,5% de todas las empresas urbanas del país. ¿Qué significa esto? Que tiene el ecosistema empresarial más fuerte de Colombia.

Las exportaciones del departamento son superiores a los 6.200 millones de dólares, creciendo regionalmente y exclusivamente gracias al gobierno departamental y a los empresarios, sobre el 22,6%, muy por encima del deficiente trabajo de Petro a nivel nacional, tan solo del 1,3%. Antioquia además hoy es el principal productor de la energía que consumimos en Colombia, es líder en la producción de banano, de café y de oro y tiene la tasa de pobreza multidimensional más baja de la región. Solo el 10.9%.

Medellín ha sido reconocida como la ciudad más innovadora del mundo y la capital latinoamericana de la renovación urbana. Recientemente fue nombrada por la UNESCO como la capital mundial del libro para 2027, revelando sus altos niveles de educación, inversión en la creatividad y la tecnología.

Antioquia además es históricamente la mayor cantera deportiva del país, liderando casi siempre los juegos nacionales y la producción de atletas olímpicos especialmente en ciclismo, atletismo y pesas. Sus cifras de turismo y desarrollo cultural están por encima del ponderado nacional en los últimos 4 años.

Francamente no se entiende, cómo simplemente por ideología, resentimiento y la necesidad de un relato que genere engagement, un gobierno, que tiene la orden perentoria y constitucional de unir al país, se siga prestando para avivar un fuego lamentable y sin fundamento, que revictimiza a una región que a pesar de muchos reveses, ha sabido ponerse en pie y ser un ejemplo para salir adelante.