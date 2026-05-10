Reconocida aerolínea en el país abre nuevas rutas a Estados Unidos: estas son las conexiones

Avianca, pieza fundamental del Grupo Abra, anunció hoy la apertura de ventas para sus nuevas frecuencias hacia los Estados Unidos. Esta expansión, que refuerza la conectividad entre Colombia y el estado de Florida, responde a la creciente demanda de pasajeros y al compromiso de la aerolínea con el desarrollo económico de la región.

Con una trayectoria que ya alcanza los 106 años de operación, Avianca se mantiene como un pilar de la aviación en América Latina.

Tras un 2025 histórico en el que transportó a cerca de 37 millones de pasajeros, la compañía continúa escalando su capacidad operativa, la cual hoy supera los 700 vuelos diarios y sustenta más de 14.000 empleos directos en el continente.

Nuevas rutas clave en Avianca

A partir de hoy, 8 de mayo, los viajeros tienen a su disposición una oferta ampliada en dos de los corredores más importantes para el turismo y los negocios:

Bogotá – Fort Lauderdale: La ruta sumará una frecuencia diaria adicional, alcanzando un total de dos vuelos al día. Esta duplicación de la oferta permite una mayor flexibilidad horaria para los viajeros que buscan alternativas al Aeropuerto Internacional de Miami.

Barranquilla – Miami: Un hito para la "Puerta de Oro" de Colombia, pues la ruta pasará de tres frecuencias semanales a una operación diaria. Este cambio garantiza una conexión constante y fluida para el mercado empresarial y vacacional de la costa norte colombiana.

Los nuevos vuelos iniciarán formalmente sus operaciones el 1 de junio de 2026. A continuación, el detalle de los itinerarios disponibles.