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Sorpresiva eliminación en La Casa de los Famosos: así quedó definido el top 6

La Casa de los Famosos Colombia vivió una nueva gala de eliminación y Campanita abandonó la competencia. Así quedó conformado el top 6 del reality.

Campanita, eliminado de la Casa de los Famosos
Foto: Captura de pantalla

Noticias RCN

mayo 10 de 2026
09:56 p. m.
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La tensión volvió a apoderarse de La Casa de los Famosos Colombia este domingo 10 de mayo con una nueva gala de eliminación que dejó definido el esperado top 6 de la competencia.

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Luego de varios días de estrategias, discusiones y votaciones intensas dentro de la casa, los participantes que quedaron en riesgo de abandonar el reality fueron Campanita, Alejandro Estrada y Juanda Caribe.

La expectativa entre los seguidores del programa creció durante toda la semana, especialmente porque cada vez falta menos para conocer al ganador de la temporada.

El público decidió la salida de Campanita

Como ya es tradición en el programa, la decisión final quedó en manos de los televidentes, quienes votaron para salvar a sus participantes favoritos.

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Al final de la noche, los presentadores anunciaron que Campanita se convirtió en el nuevo eliminado de La Casa de los Famosos Colombia, quedándose muy cerca de ingresar al grupo de finalistas del reality.

La salida del participante generó múltiples reacciones en redes sociales, donde varios seguidores lamentaron su eliminación luego de haber superado semanas complejas dentro de la competencia.

Mientras tanto, Alejandro Estrada y Juanda Caribe lograron mantenerse una semana más en el programa y continúan en carrera por el premio final.

Así quedó conformado el top 6 del reality

Con la eliminación de Campanita, el reality ya tiene definidos a sus seis semifinalistas. Los participantes que siguen en competencia son:

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  • Alejandro Estrada
  • Juanda Caribe
  • Beba
  • Valentino
  • Tebby
  • Mariana Zapata

Ahora la competencia entra en su etapa más decisiva, donde cualquier error podría definir quién llegará a la gran final del reality más comentado del país.

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