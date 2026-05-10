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James Rodríguez rompió el silencio sobre su retiro como futbolista profesional

James Rodríguez desmintió los rumores sobre su retiro del fútbol profesional y aseguró que todavía le quedan “un par de años más” en actividad tras su actuación con Minnesota United.

James Rodríguez sobre su futuro
Foto: James Rodríguez

Noticias RCN

mayo 10 de 2026
09:22 p. m.
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James Rodríguez volvió a ser protagonista en la MLS, no solo por su destacada actuación con Minnesota United, sino también por sus declaraciones sobre un tema que generó preocupación entre los hinchas como lo es su posible retiro del fútbol profesional.

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El colombiano ingresó en el segundo tiempo del empate 2-2 frente a Austin FC y cambió completamente el partido con dos asistencias que le devolvieron protagonismo en Estados Unidos. Primero habilitó al minuto 69 a Tani Oluwaseyi para el empate parcial y luego asistió a Joaquín Pereyra para el 2-1 momentáneo.

Aunque Austin terminó igualando gracias al gol de Christian Ramírez, James dejó buenas sensaciones dentro del campo y después del encuentro habló con contundencia sobre los rumores de retiro.

James desmintió los rumores sobre su retiro

Al finalizar el compromiso, el volante cucuteño fue consultado por las versiones que indicaban que colgaría los guayos después del Mundial de 2026. James no dudó en desmentir esa información y aseguró que todavía quiere seguir jugando varios años más.

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“No sé quién dijo eso, creo que fue en Colombia, pero fue por ganar vistas. Se deben informar un poco más y el único que va a saber hasta dónde quiere jugar creo que soy yo. En su día yo lo voy a decir con mucho tiempo antes, pero todavía me quedan un par de años más”, afirmó.

Además, el colombiano expresó molestia por la forma en que se manejan algunas informaciones sobre su carrera.

“Todo lo que se dice es falso”: James Rodríguez

James también dejó claro que este tipo de rumores le afectan personalmente y generan confusión entre los aficionados.

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“Todo lo que se dice es falso y creo que le hacen mal a todo el país y a toda la gente porque creen cosas que no son. A mí también me hace daño eso”, agregó el mediocampista.

El colombiano confirmó además que el próximo 16 de mayo se unirá a la concentración de la Selección Colombia, donde también comenzará a definir aspectos importantes sobre su futuro profesional.

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