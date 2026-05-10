El hantavirus ya era conocido desde la Guerra de Corea: esto explicó un infectólogo

El reciente brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius volvió a poner en el centro de atención a un virus conocido por la medicina desde hace décadas. Aunque la emergencia sanitaria ha despertado preocupación internacional, expertos recuerdan que el hantavirus no apareció recientemente ni representa un escenario similar al covid-19.

Durante una entrevista con Noticias RCN, el médico infectólogo español Juan Gestal explicó que la medicina occidental comenzó a estudiar el hantavirus desde la década de 1950, específicamente durante la Guerra de Corea.

Según detalló el especialista, soldados estadounidenses desplegados en territorio coreano comenzaron a presentar cuadros de fiebre hemorrágica acompañados de afectaciones renales, lo que llevó años después a identificar el virus responsable.

“El hantavirus es un virus que nosotros conocemos desde 1954, desde la Guerra de Corea”, afirmó Gestal, quien recordó que la enfermedad ya era conocida previamente en la medicina oriental.

¿Por qué el hantavirus se llama así?

El origen del nombre del hantavirus está relacionado directamente con la región donde fueron documentados algunos de los primeros casos modernos.

De acuerdo con la explicación del infectólogo, los casos registrados durante la Guerra de Corea ocurrieron en una zona atravesada por el río Hantan. Posteriormente, el virus fue denominado “hantavirus” en referencia a ese lugar.

Gestal explicó que, aunque inicialmente los cuadros clínicos detectados estaban relacionados con fiebre hemorrágica y daño renal, con el paso de los años comenzaron a identificarse otras variantes y manifestaciones de la enfermedad en distintas regiones del mundo.

Tras los primeros estudios en Asia, posteriormente se registraron casos en Europa y años después en América.

¿Cuándo apareció el hantavirus en América?

El especialista señaló que el primer gran brote documentado en América ocurrió en 1993 en Estados Unidos. Posteriormente, comenzaron a aparecer nuevos casos en diferentes países del continente, especialmente en Sudamérica.

En esa región se identificó años después la cepa Andes, detectada inicialmente en el sur de Argentina en 1985 y considerada la única variante del hantavirus con evidencia de transmisión entre personas.

Actualmente, esa cepa es la que está bajo investigación en el brote asociado al crucero MV Hondius.

Gestal también enfatizó que, a diferencia del covid-19, el hantavirus no presenta una transmisión masiva. Según explicó, el contagio entre humanos requiere contacto estrecho y prolongado, generalmente en espacios poco ventilados.

El infectólogo sostuvo que la existencia de conocimiento acumulado sobre el virus desde hace décadas permite entender mejor su comportamiento y aplicar medidas sanitarias más precisas.

Mientras tanto, las autoridades internacionales continúan monitoreando posibles casos relacionados con el crucero y realizando seguimiento a pasajeros y contactos estrechos en distintos países.