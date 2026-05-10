Estas son las principales diferencias entre los hipopótamos que hay en Colombia y los africanos

El futuro de los hipopótamos en Colombia sigue lleno de intriga. Tras la presentación de las acciones que el Gobierno tomará, un multimillonario en India se ofreció en recibir a una extensa cantidad.

Resulta que, desde los años 80, estos animales han estado presentes luego de que Pablo Escobar trajera los primeros especímenes. Sin embargo, la reproducción no se controló hasta que se volvió una amenaza para el medioambiente.

La eutanasia y ofrecimiento de un magnate

Al ser una especie invasora, ha puesto en jaque a animales locales e inclusive a la población, dado que son varios los casos que los han visto transitar entre las calles de los municipios.

De este modo, el plan del Ministerio de Ambiente planteó tres caminos: eutanasia, traslado y confinamiento. La mala noticia, entonces, es que varios animales iban a terminar muriendo para controlar su población.

Los hipopótamos son originarios de África y, aunque no cambien su razón científica, lo cierto es que estando en Colombia han tenido ciertos cambios con respecto a los llamados originales.

¿Por qué se dio la reproducción masiva?

Se debe tener en cuenta como punto de partida que las condiciones climáticas y meteorológicas de Colombia son bastante diferentes a su hábitat natural en el lejano continente.

Estos animales hacen parte del acuerdo CITES, compromiso de los gobiernos para regular el comercio de especies silvestres. En Colombia, los hipopótamos hacen parte del grupo Apéndice II, o sea, un mercado regulado.

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Mientras en África es una especie nativa que se protege contra el comercio, en Colombia es exótica invasora con impactos sobre los ecosistemas. Esto, entonces cambia las políticas que se apliquen.

Los animales suelen ser más tranquilos, por el hecho que no hay sequías al nivel de África. En su tierra de origen, por ejemplo, los machos pelean por los pozos. A esto hay que sumarle que no hay depredadores naturales, por lo cual no ha habido forma natural de que se diezme la población.

Su ciclo también cambia, por el hecho que alcanzan la madurez más rápido y así dejar varias crías. Además, pueden quedar con un mayor tiempo de vida, mayor a los 50 años que tiene en promedio en África.