Provocar y auto percibir realidades: el plan de la incoherencia ancestral

Sin importar las injusticias del pasado, sus luchas individuales, esos espacios que nunca debieron estar en duda, y que han tenido que ganarse a pulso las mujeres, este gobierno se ha encargado incoherentemente de pisotear esos terrenos ganados, marginando y utilizando el género simplemente como una condición para la foto, y nombrándoles, entre tantos excesos a un hombre trans en el viceministerio para la mujer.

Ni más faltaba que el señor no tenga derecho a tener un espacio representativo dentro del gobierno, todo, menos que algún tipo de estigmatización por sus preferencias y enfoques. Acá estamos hablando de coherencia, y existen centenares de posibilidades y espacios racionales para él, en los que seguramente puede defender sus ideas y propuestas. El tema acá es la lamentable utilización de los acostumbrados eufemismos electorales para generar divisiones a partir de un mensaje, exprimirlo a favor y dilapidarlo en el momento caliente y provocador del uso de esa misma segregación.

Lo hemos visto con la vicepresidente, con una utilización que ella misma ha denunciado; con ministras de esa coalición a las que le han puesto jefes con cuestionamientos por maltrato; han estigmatizado a mujeres que no comparten el mismo mensaje llamándolas “muñecas de la mafia”; incluso desde la misma campaña la primera dama ya daba muestras horrendas de cómo perfilaban a las periodistas que se han ganado un espacio con arduo trabajo.

Ya siendo todo grave e incoherente, y frente a un plan de gobierno que sólo ha cumplido como meta la provocación y la agitación, les ponen a las mujeres a un viceministro que por más mujer que se auto perciba, cuando se enferme va a tener que ir al urólogo para que le entienda sus dolencias.

Todos los que hoy aplauden estas “genialidades” hace unos días pedían que los hombres no estuvieran en espacios de discusión para hablar sobre el aborto, por ejemplo. Son absurdos, entre más hablan de equidad, más le apuntan a generar muros entre géneros y en arrinconar a la mujer en el género mismo. Sin premiar el conocimiento, la experiencia, el recorrido técnico, las ideas y las mismas luchas, simplemente utilizando cuotas, de negros, de indígenas, de mujeres, para ponerlas en una foto donde el eje central sea el tipo que mueve la bandera de la libertad o la muerte, mientras se desentiende de sus responsabilidades para unir al país y no para seguir sembrando rutas de división con las que los van a castigar electoralmente.