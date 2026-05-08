Reykon anunció su segundo Movistar Arena consecutivo: fecha y más detalles

Un nuevo logro ha sido alcanzado por el cantante Reykon, quien en horas recientes dio a conocer que la venta de su primer Movistar Arena de Bogotá fue todo un éxito al agotar todas las entradas en tiempo récord.

Ante la gran acogida que tuvo su público y las súplicas por parte de algunos de sus más fieles fanáticos, el artista dio a conocer la fecha de su segunda cita en este importante centro de eventos en la capital colombiana.

¿Cuándo será el segundo concierto de Reykon?

Las peticiones fueron escuchadas por parte del hombre, quien rápidamente se volvió viral en las redes sociales tras haber agotado la boletería de su primer concierto en menos de nueve horas de dar apertura a la venta.

Por esto, el intérprete de ‘Señorita’ anunció la segunda fecha para que miles de fanáticos puedan disfrutar del esperado concierto que ya es considerado como uno de los más importantes de su carrera artística.

El paisa ahora no solo se presentará el próximo 7 de noviembre ya que también llegará con su show el día 6 del mismo mes. La preventa Movistar y para las personas que se inscribieron en la página noseteolvido.com inició el 4 de agosto a las 4:00 pm e irá hasta el 6 de agosto a las 3:59 pm o al agotar. La venta para público general comenzará el 6 de agosto a las 4:00 pm.

“Gracias a ustedes porque lo pidieron es una realidad. MOVIE-STAR arena 6 de Noviembre, segunda fecha del No se te olvidó Tour. Que toda la gloria sea para Dios”, aseguró el hombre.

Impacto de Reykon en el género urbano

El cantante ha sido considerado como uno de los artistas más importantes dentro del género urbano colombiano, pues expertos han asegurado que el hombre logró ser pionero en el país al lograr colaboraciones de alto impacto junto a Daddy Yankee, y otros representantes del género en el mundo, a mediados de los dos mil.

Ante el rotundo éxito de su carrera, al posicionar emblemáticas canciones como ‘La santa’, ‘Te gateo’, ‘Señorita’, ‘Secretos’, ‘Mi noche’, Reykon llegó a ser considerado, por cientos de críticos, como la primera figura urbana de Colombia en lograr una exposición mundial.

Otro de los factores más llamativos de su carrera corresponde al vínculo que logró crear con Karol G, quien, antes de convertirse en la figura que es hoy en día, fue su corista durante varios meses. Así mismo, logró realizar la emblemática colaboración ‘301’ que le abrió camino a la ‘Bichota’ en un género dominado por hombres.

¿Por qué Reykon se alejó de los escenarios?

En uno de los puntos más altos de su carrera, Colombia empezó a ser testigo de otros movimientos a cargo de nuevos artistas como J Balvin, Maluma, Feid, entre otros cantantes que empezaron a figurar.

A esto se unieron serios problemas de salud que enfrentó al perder su voz y presentar complejidades de movilidad en su columna vertebral. Pese a las escasas presentaciones, que tomaron lugar en distintos bares, discotecas o eventos de Bogotá y Medellín, el artista volvió a pisar un escenario de gran magnitud al ser invitado a los más recientes conciertos del artista global J Balvin.

La respuesta del público fue innegable, Colombia entera quería a Reykon “el líder” de regreso. Por esto, sus dos próximos conciertos se considerarán como el regreso más esperado y merecido para una de las figuras más emblemáticas e importantes del reggaetón colombiano.