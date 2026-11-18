Siempre encuentran un culpable para todo. Las bolsas de basura llenas de plata eran para pagar un arriendo; lo de los carrotanques de La Guajira es de otros; la gasolina es culpa de Duque; el cartel de la Paz Total es por Uribe y los amiguismos con las guerrillas tienen algún tipo de inicio mal arreglado con Pastrana. ¡Es que hasta allá se fueron! Casi que toca pedirles perdón por haberse tomado el Palacio. Solo falta que hagan una serie sobre su cuestionado líder: “El incomprendido. La historia del Apóstol de Chía que pocos han interpretado”.

Gobernaron cuatro años y repartieron las responsabilidades entre expresidentes, empresarios, periodistas, opositores, Israel, el Holocausto y hasta los átomos del universo. En cualquier momento aparecerán las mariposas amarillas de Gabo en algún expediente; aunque deberían ser 69, porque hasta en eso nos quedaron debiendo.

Las cifras tienen otra narrativa. La Fundación Ideas para la Paz reportó que los integrantes de estructuras armadas ilegales pasaron de 15.120 en diciembre de 2022 a 28.802 en julio de 2026: un incremento del 90 %. Las disputas entre grupos armados pasaron de siete a catorce. ¿También será culpa de los gobiernos anteriores?

Es tan cómodo el ejercicio de las excusas que hasta los placeres humanos posiblemente terminaríamos financiándoselos. Y eso, por supuesto, estaría en investigación. Mientras tanto, ¿alguien, sin el apasionamiento de las bodegas, puede sostener que Colombia resolvió sus problemas estructurales? La deuda con la seguridad, la confianza institucional, los manejos diplomáticos, la infraestructura, la educación, la salud… ¡en fin! Por favor que alguien nos ilustre y nos diga si el escenario es diferente.

También acabaron con las expectativas de millones de jóvenes, emprendedores, creativos, deportistas, comunidades negras e indígenas, profesores a quienes les incumplieron, taxistas, líderes sociales y hasta niños que esperaban un país distinto. Qué fácil criticar la Milagro Week mientras se normalizaba la agenda privada week tras week. Qué fácil satanizar los desplazamientos de la hija del presidente mientras se justificaban trasteos, mesas de plancha en los esquemas de seguridad, y otros episodios de uso muy cuestionado de recursos públicos. Todo sin necesidad de trabajar «60 horas al día».

Que fácil gritar un “fraude electoral” mientras desde el Gobierno se solicitaban códigos fuente y datos sensibles de millones de colombianos, ¡seguro por el bien nuestro! La transparencia no puede ser una obligación para los demás y una excepción para los que la ejerzan; perezosos y delirantes que administraron el Estado como una tribuna para poder hacer lo que quisieron sin que nadie les imponga el rigor de la justicia. ¡bueno, de la payasada de justicia que nos mandamos!

El punto definitivo es que hay algo que la historia, los expresidentes, las mariposas amarillas y hasta los átomos del universo no pueden hacer por un gobernante: asumir las responsabilidades que le corresponden. Para eso se gana el poder. Y para eso, también, se pierde el derecho a seguir culpando a quienes no tengan que ver con sus omisiones, torpezas, improvisaciones y carísimos delirios, incluso los apasionados.