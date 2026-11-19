

Cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl, lo hacía sentirse mejor y el espíritu maligno se apartaba de él.

(1 Samuel 16:23)

Ahora que está confirmada la presencia de una de las escritoras más fascinantes de la actualidad en el Hay Festival Cartagena 2027, Olga Tokarczuk, premio Nobel de Literatura 2018, una de mis predilectas —ya verán por qué—, sucederá un cruce de caminos: la polaca estará próxima a su primera década de haber recibido el Nobel y Gabriel García Márquez cumpliría cien años.

No voy a hablar de la coincidencia de un nombre o una cifra, los cien años de Gabo o sus cien Años de Soledad, sino de un “Un lugar llamado Antaño”, una de las mejores novelas de la nobel europea. «Antaño es un lugar situado en el centro de universo» se lee en el famoso comienzo de su fascinante y delirante libro. Y es que Colombia, el Caribe colombiano, e incluso Macondo, bien podrían ser ese lugar llamado Antaño.

La novela describe un pueblo mítico en el corazón de Polonia, habitado por una variada galería de personas excéntricas —desde vecinos peculiares y animales sabios hasta ángeles y el propio Dios— por lo cual, con frecuencia, Anagrama, su editorial, la presenta como un cruce entre Cien años de soledad y la pintura de Marc Chagall “Yo y la aldea”. En su psicodélico lienzo el pintor bielorruso del siglo pasado plasmó personajes coloridos, algunos de los cuales incluso vuelan, toda una atmósfera onírica, mítica y rural. Por las páginas de Tokarzuck desfilan la historia de una centuria de guerras y varias generaciones de seres humanos movidos por las pasiones, los anhelos, las dudas y los miedos; hay nacimientos, amoríos, amistad, violencia, dignidad, traiciones, envejecimiento y muertes.

Los personajes de Tockarczuk como Genowefa, Misia, el Hombre Malo, Izydor o el viejo Boski son ciertamente excéntricos, pero menos atormentados que los de la obra de Gabo. Basta mencionar al patriarca José Arcadio o al propio coronel Aureliano Buendía, apenas comprable a Saúl en la Biblia, guerrero mediocre y celoso, quien tras desobedecer los mandatos divinos y perder el favor como rey, fue perseguido por un espíritu maligno que le provocaba episodios de paranoia, celos violentos y una incontenible desesperación que solo el arpa de David había podido calmar cuando Saúl aun no lo odiaba, porque David resultó ser el ungido de Dios.

A diferencia de Cien años —y en esto también estriba la distancia con la escritora polaca—, las mil y una historias que se entrelazan en Antaño están relatadas en pequeños, encantadores e inquietantes capítulos que las convierten en una narración coral que no se limita a las pasiones humanas, sino que describe el Mundo y la Vida, por lo cual Un lugar llamado Antaño es, aunque considerablemente más corta que la obra cumbre de nuestro nobel, una novela breve y total.

El Hay Festival Cartagena 2027 tiene previsto un espectáculo escénico para conmemorar a García Márquez. Será un homenaje titulado Gabo tiene quien lo narre —con textos escogidos por Piedad Bonnett y una narrativa musical en vivo—, además de charlas del escritor Juan Villoro y del crítico literario Gerald Martin, experto en la vida y obra del autor cataqueño, y se proyectará el documental “La casa”, nombre que inicialmente pensaba ponerle Gabo a su célebre Cien años de soledad.

Vale la pena recordar que el Hay Cartagena es un evento grandioso, sobre lo cual no cabe discusión alguna, pero no es el único para celebrar la fiesta de las letras en la heroica. Existe otro, más modesto, pero no menos importante y generoso. Me refiero a Sílaba de Agua, un maravilloso encuentro que precede al Hay y que este 2026 cumple nueve años. Reúne a escritores, poetas, músicos, artistas e investigadores para promover la literatura, las artes y la identidad caribeña. Lo organiza la Fundación Cultural que lleva el mismo nombre del evento, bajo la dirección y coordinación del periodista y escritor Gustavo Tatis Guerra, con el respaldo de instituciones locales y también incluye conversatorios, lecturas de poesía, lanzamientos de libros, narración oral, proyecciones documentales y conciertos para festejar la palabra, la memoria y las raíces del Caribe colombiano y afrodescendiente, con invitados regionales, nacionales e internacionales.

Este año el Sílaba de Agua se realizará entre el 9 y el 11 de diciembre en tres escenarios: la Biblioteca Fernández de Madrid en la Universidad de Cartagena, el Salón Pierre Daguet de la Institución universitaria Bellas Artes y Ciencias de Bolívar, Unibac, y el Claustro de La Merced, antiguo convento, hoy un importante monumento turístico y cultural, donde reposan las cenizas del Nobel de Literatura Gabriel García Márquez.

Cartagena es un lugar llamado Antaño, porque tiene el encanto del mar, de la arquitectura, de la historia y de las letras. Por todo esto en ella caben eventos tan parecidos y tan disímiles como el Hay Festival y su larga lista de invitados, y el Sílaba de Agua y su modestia, y los personajes de Gabo y de Tokarczuc y todos los de los demás escritores olvidados.