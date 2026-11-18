A finales de septiembre, el sistema Chingaza estaba cerca del 94 % de su capacidad y el Acueducto descartaba un nuevo racionamiento. Es una buena noticia para Bogotá y la región. Pero un embalse lleno es un dato hidrológico de hoy y no una política de seguridad hídrica para las próximas décadas.

Conviene recordar lo que costó la última sequía. Bogotá estuvo en racionamiento un año completo, del 11 de abril de 2024 al 12 de abril de 2025. Fue el año más seco en 55 años: Chingaza recibió 3,15 metros cúbicos por segundo menos que su promedio histórico de 11,89.

La respuesta de fondo se llama Chingaza II. El proyecto se concibió hacia 1961, y Chingaza I opera desde 1983. Son tres obras (Chuza Norte, Chingaza Sureste y el embalse La Playa) que sumarían 4,87 metros cúbicos por segundo, equivalentes a 421 millones de litros diarios: agua suficiente para abastecer aproximadamente a 2,5 millones de personas y un volumen cercano al 28 % del suministro actual de Bogotá y los municipios vecinos. Eso es más que el faltante registrado durante la sequía de 2024. Su presupuesto, calculado en 2015, fue de 371 millones de dólares, una cifra que, más de una década después, necesita actualizarse (podría ser 1.76 billones de pesos a corte de hoy).

La licencia ambiental se pidió en 2002, se suspendió en 2003, se reactivó en 2010 y se canceló en 2013, en la administración de Gustavo Petro, ni como alcalde, ni en su paso por presidencia adelantó este proyecto que decía ser su bandera. Pasaron siete administraciones, y es justo decirlo. Pero esta lleva casi tres años de mandato, le queda poco más de uno, y su propia empresa lo deja por escrito.

El informe de gestión del Acueducto para 2025 reconoce que Chingaza II "aún no tiene viabilidad ambiental", que no se han adelantado procesos contractuales para diseños ni obras y que "no se cuenta con un expediente contractual del proyecto". El indicador que mide su avance no tuvo meta ese año. El informe enumera dos contratos de estudios, de 2019 y 2021, por cerca de 2.610 millones de pesos, y no reporta ninguno posterior. Lo que sí hubo fue un estudio con el Banco Mundial sobre gobernanza del agua que evaluará Chingaza II "entre otras" alternativas. Es útil, pero un estudio no es una solicitud de licencia ni una obra.

Hay algo más grave. El mismo informe publica un cronograma de la hoja de ruta de abastecimiento: definirla en diciembre de 2024, contratar consultorías en abril de 2025, diseños en octubre de 2025, obras en marzo de 2026 e iniciar obras el 1 de octubre de 2026. Hoy es 17 de noviembre. Y el informe admite que esa hoja de ruta, que debía estar definida hace casi dos años, apenas tendrá en diciembre de 2026 una distribución de cargas para revisión del BID.

Tampoco hay agua nueva. La meta de oferta de 2025 era de 2,14 metros cúbicos por segundo, y 1,68 dependían de ampliar la planta Wiesner. El contrato que la culmina empezó el 28 de marzo de 2023 con un plazo inicial de 17 meses. A diciembre de 2025, con 33 meses corridos, iba en 45 % de avance físico. La administración heredó un contrato que ya había sido declarado en incumplimiento y caducidad en 2021, pero a ella le corresponde terminarlo. El resultado: 0,46 de 2,14, un 21,5 %. Hay avances, y hay que reconocerlos: Tibitoc ya trata 10,5 metros cúbicos por segundo y la CAR amplió su concesión de 6 a 8,65 en promedio ponderado. En palabras castizas, la gran obra de agua nueva sigue incompleta.

El Tablero de Control del Acueducto, con corte a junio de 2026, reporta 92,12 % de cumplimiento, con 49 de 60 indicadores en verde. Es un semáforo que no mide lo que más pesa en la seguridad hídrica de la ciudad:

Chingaza II aparece como "NA", sin meta ni resultado en los dos primeros años del plan.

Se conectaron 118.925 nuevos suscriptores de acueducto. Más usuarios y casi nada de agua nueva.

La alternativa Tominé va en 40 %, el plan de sequía en 30 % y las soluciones basadas en la naturaleza en 61 de 160 hectáreas programadas.

La PTAR Canoas, la gran obra de saneamiento del río Bogotá, va solo en 38,94 % frente a una meta de 45 %.

Las finanzas no explican el retraso. El EBITDA de 2025 fue de 1,22 billones de pesos, 22 % por encima de su meta de 999.315 millones, y el endeudamiento está en 3,08 veces, mejor que la meta de 3,5.

En pérdidas, la empresa recuperó 4,7 millones de metros cúbicos en dos años, unos 0,07 metros cúbicos por segundo. Chingaza II aportaría 65 veces más. Reducir pérdidas es necesario, pero no reemplaza una fuente nueva.

Hay además un asunto de transparencia. El 30 de junio la Junta Directiva aprobó modificar las metas de los indicadores en rojo, y los ajustes se verían en el monitoreo de septiembre. Septiembre ya pasó. La ciudad tiene derecho a saber qué cambió y quién lo decidió.

Alcalde, han pasado dos años y medio. En el informe de la empresa no aparece cuál es la alternativa elegida ni cuánto costaría. Chingaza II sigue en el tablero con meta de 100 % para 2028, sin una sola meta intermedia.

Por eso hay preguntas que la administración debe responder: ¿cuál es la obra prioritaria?, ¿cuánto cuesta?, ¿cómo se financia?, ¿cuánto más costará tratar el agua del río y cómo afectará la tarifa?, ¿se entregó el diagnóstico ambiental de alternativas contratado en 2021 y se radicó ante la ANLA?, ¿iniciaron obras el 1 de octubre, como decía el cronograma?, ¿quién responde por los plazos?

El pasado explica este retraso, pero no puede servir de excusa. Si en 2027 el agua vuelve a bajar, la ciudad no aceptará como explicación que el tablero estaba en verde.

El próximo alcalde de Bogotá tendrá que asumir las decisiones que esta administración sigue aplazando: definir dónde se construirá la nueva infraestructura de abastecimiento, asegurar los recursos para financiarla y adelantar los estudios, trámites y acuerdos ambientales y regionales necesarios para obtener las licencias. Bogotá no puede seguir administrando la abundancia de hoy mientras posterga el agua de mañana.