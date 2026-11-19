Desde la noche del miércoles 18 de noviembre, se adelanta en Dagua, Valle del Cauca, a poco más de una hora de la capital del departamento: Cali, una nueva operación contra estructuras criminales.

Se trata del décimo bombardeo autorizado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, que dio a conocer la noticia, poco antes de la medianoche del jueves (19), en su cuenta de la red social X, antes Twitter:

“Nuestra Fuerza Aérea acaba de realizar un bombardeo contra un objetivo narcoterrorista en el departamento del Valle del Cauca. Mañana, una vez consolidada la información operacional, le comunicaré al país los detalles y resultados de esta operación”.

Tropas del Ejército ya se encuentran en la zona determinando la afectación causada a los grupos criminales:

El de la noche del miércoles y madrugada del jueves es el primer bombardeo que el Gobierno adelanta en la región, golpeada por el actuar criminal de las disidencias de alias Iván Mordisco y el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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Aunque aún se desconocen los resultados de la operación, se sabe que, sobre las 5:00 de la mañana, tropas del Ejército lograron ingresar a la zona para determinar el número de muertes y otras afectaciones contra los grupos armados.

Este es el décimo bombardeo ordenado por la actual administración, que acaba de cumplir 100 días, contra los grupos ilegales. En acciones anteriores fueron afectados el ELN, las disidencias de alias Calarcá y el Clan del Golfo.