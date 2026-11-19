Durante años, supimos que los ciberataques eran operaciones dirigidas por personas frente a una pantalla, alguien buscaba una vulnerabilidad, entraba a una red y decidía qué hacer después. Esa realidad está cambiando. La inteligencia artificial (IA) ya puede ayudar a identificar debilidades, analizar información y ejecutar tareas encadenadas a una velocidad difícil de igualar por un ser humano. Y, en ciertos casos, puede tomar decisiones durante el ataque sin esperar instrucciones para cada paso.

Esto no significa que todos los ataques actuales sean completamente autónomos. Muchos siguen teniendo a una persona que define el objetivo y supervisa la operación. Sin embargo, investigaciones y hechos recientes muestran un avance importante, los llamados agentes de IA pueden observar lo que ocurre, elegir una acción, evaluar el resultado y ajustar su siguiente movimiento. Para las empresas, el problema no es solamente que los ataques sean más sofisticados, sino que pueden desarrollarse en mucho menos tiempo.

Un ejemplo revelador aparece en el artículo de Trend Micro “The Signs Were There: What the First Autonomous Ransomware Case Confirms”. La investigación pone el foco en un caso de ransomware autónomo y que confirma la evolución de las amenazas digitales, las capacidades que antes se anticipaban como un riesgo futuro empiezan a observarse en incidentes reales.

El ransomware es una modalidad de ataque que busca extorsionar a una víctima, por ejemplo, bloqueando sus archivos o amenazando con divulgar información robada. En su versión tradicional, los delincuentes debían intervenir en distintas etapas. Con agentes de IA, parte de ese trabajo puede automatizarse: explorar sistemas, reconocer oportunidades para avanzar y ejecutar acciones según las condiciones que encuentran.

La diferencia es importante. No se trata simplemente de un programa que repite instrucciones, sino de sistemas capaces de modificar su comportamiento a partir de los resultados. Un ataque que antes exigía múltiples decisiones humanas puede convertirse en una secuencia mucho más rápida. Esto también complica la defensa.

Un punto muy importante es que la protección debe prestar más atención a los comportamientos sospechosos que a la búsqueda exclusiva de amenazas ya catalogadas. Por ejemplo, una cuenta que empieza a consultar recursos inusuales, acceder a información sensible o ejecutar acciones fuera de su rutina puede ser una señal de alerta, incluso si las herramientas utilizadas son habituales dentro de la empresa.

La forma de enfrentar esta nueva realidad, no es temiéndole a la inteligencia artificial, ni en pensar que la seguridad es responsabilidad exclusiva del área de tecnología. Se trata de reducir oportunidades para el atacante y responder con rapidez cuando algo no encaja. ¿Cómo lo podemos hacer?

Actualizar los sistemas: corregir vulnerabilidades conocidas y retirar aplicaciones obsoletas reduce las puertas de entrada más fáciles de aprovechar.

Proteger las identidades: activar la autenticación multifactor y limitar los permisos de cada usuario dificulta que una cuenta comprometida abra acceso a toda la organización.

Detectar comportamientos anormales: supervisar accesos, movimientos de información y actividades inesperadas permite identificar ataques aunque cambien sus herramientas.

Preparar la recuperación: mantener copias de seguridad aisladas, comprobar que se pueden restaurar y ensayar un plan de respuesta ayuda a reducir el impacto.

Formar a las personas: verificar solicitudes urgentes, enlaces y mensajes sospechosos sigue siendo fundamental, especialmente cuando la IA puede hacer más creíbles los engaños.

La misma tecnología que acelera los ataques también puede fortalecer la defensa. La clave está en combinar herramientas capaces de detectar y responder con rapidez, procesos bien definidos y personas preparadas para actuar. En un mundo donde los ataques pueden avanzar a velocidad de máquina, esperar a que alguien vea una alerta y reaccione manualmente ya no siempre será suficiente.