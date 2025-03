Ya estuvo bien de tanta amenazadera

Si le diéramos un Departamento próspero al socialismo y otro en igualdad de condiciones al capitalismo, con el mismo número de personas, el mismo capital, los mismos recursos y los mismos retos. ¿Cómo encontraríamos cada uno luego de 5 años?

La respuesta, aunque obvia y entre la incesable amenazadera y satanización a periodistas, mujeres, gobernadores, alcaldes y civiles que no estamos en el comité de aplausos de este conato de incendio permanente, nos deja ver además, las descaradas pericias que utilizan en su desespero por no perder el poder que inexplicablemente alcanzaron hace 3 años y que, pudiéndolo aprovechar para mostrarse como una alternativa para todos, decidió emprender una división sin precedentes entre unas minorías monetizadas y pautadas, y una sociedad que sin importar estratos ya está cansada de las formas belicosas del actuar de este gobierno con los acostumbrados eufemismos de amor, libertad, belleza y paz.

Ya estuvo bien de tantas artimañas bruscas, brutas y raritas para intentar confundir a un país que lo único que quiere es justicia, transparencia y oportunidades. Para ellos, alguien que secuestre y asesine, es “un revolucionario”; si se ponen capuchas y prenden antorchas para acabar con las ciudades y sembrar el miedo, hablan de “la belleza” de un estallido social; si la minga invade tierras, es porque en su derecho “las está recuperando”; si les pagan a los delincuentes, son “gestores de paz”, si estos delincuentes secuestran es porque están “reteniendo”, si implosionan el sistema de salud en su gobierno y la gente se muere como nunca, es “culpa de las mafias del pasado”.

Antes, que se oponían a cualquier reforma y hacían fiestas sobre esto, exaltaban la democracia y se vendían como defensores del pueblo; hoy, que les desbaratan las de ellos satanizan lo que antes hacían y convocan marchas doctrinales que esperan utilizar para los videos de la incoherente campaña que están orquestando hace 3 años.

En sus eufemismos, los que cuidamos a nuestros hijos, incluso de las permisividades y doctrinas que han pretendido imponer en los colegios, los que defendemos a las empresas y a la fuente del trabajo, los que buscamos generar oportunidades y bienestar para todos, somos unos “fachos, retrógrados y enemigos de la paz”, que no hemos evolucionado en el paso de la historia. Una historia, en la que ellos mismos se quedaron atrapados cuando hablan del Nazismo, la esclavitud, el racismo, y la ya abusada lucha de clases, como eje central de sus revanchismos editoriales sin fundamento.

En esta marcha impuesta y cuando más hay que trabajar para librarnos de la pobreza y el retroceso máximo que nos han traído, no van a defender nada. Solo pretenden usar a la gente como un fotograma, un pixel, para inflar una cifra en un titular de los millones de adeptos que han perdido sustancialmente por sus excesos, torpezas y malos manejos en cada vacío en el que se han necesitado.

Constitucionalmente, el presidente debe de ser el guardián integral de la democracia, pero no solo de la que le gusta, debe acatar y respetar las decisiones institucionales y velar por las divisiones de los poderes sin estigmatizarlos, y actuar en beneficio de TODOS los colombianos. Este señor que padecemos hoy, lo único que se ha encargado de hacer, con sus centenares de barristas y bots es justamente lo contrario; atacar a los detractores, satanizar a los medios, ponerle lápidas a los gobernantes que no son afines a sus decisiones; ayer no más graduó de “alcaldes de la muerte” a los que no se prestan para sus rarezas.

Se refiere como “muñecas de la mafia” a las periodistas que lo evidencian e investigan; todo el que no haga acarreos o tenga un Fruver con su esquema de seguridad es un “uribista resentido”. Ayer no más, que estaba más desatado que nunca, seguramente dolido por las imputaciones a su protegido Daniel Quintero; decía que los expertos de la ciencia siempre terminan vendiéndose al mejor postor; le dijo a una candidata presidencial que tenía el alma podrida; insultó a los colombianos que no estén en su comité de aplausos; todo, bajo el marco de las mariposas amarillas de un libro que seguramente ni se ha leído. ¡su ortografía lo delata!

¿Va a marchar? Revísese, están jugando con su dignidad y su inocencia mientras les siguen complicando la vida para ofrecerse como solucionadores del mismo caos que ellos orquestan.