Permanecer también es una decisión colectiva

La deserción universitaria suele asociarse con una sola causa: la falta de dinero. Sin embargo, dejar una carrera puede ser un proceso más complejo, en el que también influyen factores como la ansiedad, el estrés, la adaptación a la vida universitaria, el rendimiento académico, las relaciones familiares, las situaciones personales y, en algunos casos, la pérdida de sentido frente al proyecto de vida.

Hablar de permanencia estudiantil implica mirar al estudiante más allá de sus calificaciones. Antes de que alguien decida retirarse, pueden aparecer señales que, si se identifican a tiempo, permiten ofrecer alternativas. En Areandina, por ejemplo, contamos con el Sistema Areandino de Alertas Tempranas (SAAT), que permite identificar riesgos académicos, individuales, socioeconómicos e institucionales en las diferentes etapas de la vida universitaria.

La tecnología ayuda a identificar estas alertas, pero no reemplaza la conversación. Por eso, herramientas como Brújula 2.0 permiten registrar los casos y hacerles seguimiento, mientras los equipos de Orientación y Permanencia Estudiantil articulan respuestas según cada situación, como tutorías, acompañamiento psicológico y orientación psicosocial y familiar.

En este trabajo, la salud mental ocupa un lugar central. A través del proyecto nacional “No le pierdas el hilo a tu vida”, desarrollamos talleres, campañas y espacios de orientación para promover el cuidado emocional. También hemos fortalecido la formación en Primeros Auxilios Psicoemocionales para docentes, administrativos y estudiantes, de manera que la comunidad universitaria pueda reconocer señales de alerta y saber cómo actuar ante una situación de crisis.

Los Grupos Temáticos son otra de las estrategias que nos invitan a entender el acompañamiento de una manera diferente. Reunir a estudiantes que atraviesan experiencias similares les permite descubrir que ciertas dificultades no tienen que vivirse en soledad. Espacios como “Ruptura y duelo en relaciones amorosas”, “Tejiendo tiempos: armonizando el estudio y el trabajo” y “Mi cuerpo, mi voz: rompiendo el silencio” abren conversaciones que difícilmente tendrían lugar en una clase tradicional.

Estas iniciativas también nos llevan a revisar una idea: pedir ayuda no debería verse como una señal de debilidad ni como el último recurso cuando todo se ha complicado. La universidad debe construir condiciones para que un estudiante pueda expresar que no está bien antes de llegar al límite.

En esta tarea, las familias también desempeñan un papel importante. La permanencia no depende exclusivamente de lo que haga la institución ni de la voluntad individual del estudiante. Las familias pueden convertirse en una red de apoyo que acompañe sin ejercer una presión que termine aumentando la angustia.

Con ese propósito, existen espacios como “Se vive en Familia, Se vive en la U” y las inducciones para familias, que buscan fortalecer la comunicación y brindar herramientas para acompañar la trayectoria universitaria. Una familia que escucha, pregunta y reconoce las dificultades sin juzgar puede convertirse en un factor protector.

También debemos recordar que no todos los estudiantes parten de las mismas condiciones. Hay jóvenes que trabajan mientras estudian, estudiantes víctimas del conflicto, personas con discapacidad y otras poblaciones que pueden enfrentar barreras adicionales. Por eso, hablar de permanencia también implica hablar de inclusión y de la necesidad de reconocer esas diferencias.

Mi convicción es que acompañar a un estudiante no significa evitarle todas las dificultades, sino ayudarlo a encontrar recursos para enfrentarlas y recordarle que no tiene que hacerlo solo.

Permanecer en la universidad requiere, en muchos casos, un esfuerzo individual, pero también necesita instituciones capaces de escuchar, familias dispuestas a acompañar y comunidades que sepan reconocer cuándo alguien necesita ayuda. La educación no consiste únicamente en ofrecer formación académica: también implica crear las condiciones para que cada estudiante pueda avanzar hacia la meta que se propuso.