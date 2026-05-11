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Tragedia en Brasil: mujer de 26 años murió al caer desde el séptimo piso de un hotel

La víctima se encontraba de viaje junto a su pareja para asistir a un campeonato de póker.

Foto: X @Anxiousvids

Noticias RCN

noviembre 05 de 2026
05:44 p. m.
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Una mujer de 26 años perdió la vida luego de caer desde una ventana ubicada en el séptimo piso de un hotel en Brasil. El accidente ocurrió en la ciudad de São Luís y quedó registrado por las cámaras de seguridad del establecimiento.

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La víctima fue identificada como Renata Rebeca Negrão Saldanha dos Santos, quien se encontraba de viaje junto a su pareja para asistir a un campeonato de póker.

El hecho se registró durante la madrugada del martes 3 de noviembre, cuando ambos permanecían hospedados en el Hotel Rio Poty, ubicado en el sector de Ponta d’Areia.

Los videos del accidente, captados por cámaras de seguridad del lugar, muestran cuando la joven se encontraba en uno de los pasillos del séptimo piso y decidió sentarse en el borde de una ventana apoyándose de espalda sobre la estructura. Sin embargo, el marco habría cedido, provocando que cayera desde esa altura.

Las imágenes de seguridad permitieron observar los momentos previos al accidente y fueron fundamentales para establecer cómo ocurrió el episodio. Según la Policía Civil, los registros no muestran una agresión del acompañante.

El hombre, identificado como Leonardo Augusto Pinto França, fue interrogado por las autoridades para conocer las circunstancias de lo sucedido. Durante su declaración manifestó que ambos habían consumido bebidas alcohólicas durante la noche y aseguró que no recordaba con claridad el momento de la caída.

Después de rendir su declaración, quedó en libertad y, por ahora, no es considerado sospechoso dentro de la investigación.

Investigan las condiciones de seguridad del hotel

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La Policía Civil y los organismos de criminalística adelantan las verificaciones para determinar por qué se desprendió la estructura de aluminio. Además inspeccionaron la ventana con el propósito de establecer si existían fallas de instalación, mantenimiento o seguridad.

Por su parte, la administración del Hotel Rio Poty lamentó lo sucedido y expresó sus condolencias a los familiares de la joven. También manifestó su disposición para colaborar con las autoridades durante las investigaciones.

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