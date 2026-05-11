Grupo Nutresa asume oficialmente la operación de Presto y reabrirá 12 restaurantes adicionales a los 86 que operan actualmente

Tras el aval de la Superintendencia de Industria y Comercio, Grupo Nutresa asumió oficialmente la operación de Presto. Esta movida estratégica incluye la apertura de 12 nuevos restaurantes y una transformación estructural orientada a devolverle a la marca su esencia original.

Grupo Nutresa oficializa la operación y expansión de Presto

El mercado gastronómico en Colombia reporta hoy un movimiento empresarial de gran envergadura. A partir del 5 de noviembre de 2026, el Grupo Nutresa asume oficialmente la operación de la cadena de restaurantes Presto. Esta transición se ejecuta luego de recibir la aprobación de integración por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio, marcando el inicio de un ambicioso plan de reestructuración y crecimiento.

En la actualidad, la icónica cadena de comidas rápidas opera con un total de 86 restaurantes en el territorio nacional. Sin embargo, la estrategia a corto plazo busca ampliar esa cobertura. En los próximos meses, la compañía reabrirá 12 locales adicionales, lo que le permitirá a la marca alcanzar la consolidada cifra de 98 establecimientos en funcionamiento.

¿Dónde estarán ubicados los nuevos puntos de venta en Colombia?

Para los consumidores, las nuevas aperturas representan una oportunidad directa para reencontrarse con la oferta tradicional de la marca. De los 12 restaurantes que volverán a abrir sus puertas al público, 10 estarán ubicados en los almacenes Éxito y dentro de los centros comerciales Viva en diferentes regiones del país.

Los dos establecimientos restantes que completan este paquete de expansión estarán situados en las ciudades de Bogotá y Armenia. Más allá del crecimiento comercial, esta fase operativa tiene un impacto económico positivo, ya que la entrada en funcionamiento de los 12 puntos de venta generará más de 100 empleos a nivel nacional.

El papel clave de Grupo Éxito en esta nueva etapa comercial

El resurgimiento físico de la cadena se apoya fuertemente en las sinergias corporativas. Las múltiples aperturas proyectadas en los complejos de Éxito y Viva son posibles gracias al respaldo del equipo de Grupo Éxito.

A nivel corporativo, Grupo Éxito se ha posicionado como uno de los principales aliados comerciales de Grupo Nutresa en Colombia desde hace décadas. Esta colaboración de larga data sirve ahora como plataforma de despegue para facilitar el retorno de la marca a zonas de alto tráfico comercial.

Lo que viene: transformación y el respaldo del gigante Nutresa

La visión detrás de esta integración apunta a una reestructuración profunda. Felipe Baquero, presidente de Alimentos al Consumidor de Grupo Nutresa , destacó este hito afirmando:

Es una gran noticia que más colombianos puedan volver a disfrutar de Presto

El directivo también anticipó cambios inminentes al señalar:

Esto apenas empieza. Estamos trabajando en la transformación de la marca y muy pronto tendremos novedades para contarles.

Con este paso, la cadena comienza oficialmente una transformación que la llevará de vuelta a sus orígenes.

Este relanzamiento se apoya en la solidez de una compañía multinacional que opera en Norteamérica, Centroamérica y Suramérica. Grupo Nutresa maneja un portafolio que abarca categorías de proteínas, galletas, chocolates, café, pastas, snacks, helados y alimentos al consumidor. La magnitud de su respaldo se evidencia en sus resultados: en 2025 registró ventas por más de COP 20,6 billones, operando más de 160 marcas en más de 80 países, con 47 plantas de producción y el trabajo de más de 47.000 colaboradores en todo el mundo.