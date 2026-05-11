Juez ordena a Cancillería garantizar acceso a la Biblioteca Marco Fidel Suárez mientras resuelve tutela

Un juzgado administrativo de Bogotá admitió una acción de tutela presentada por el representante a la Cámara Gabriel Becerra Yáñez contra el Ministerio de Relaciones Exteriores y decretó una medida provisional para garantizar el acceso a los materiales de la Biblioteca Marco Fidel Suárez tras confirmarse por parte de la cartera su traslado a la nueva sede de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Trece Administrativo de Oralidad de Bogotá, que concluyó de manera preliminar que existen elementos que justifican proteger temporalmente los derechos de acceso a la cultura, a la información pública y a la investigación invocados por el accionante.

Preocupación por los mecanismos de consulta

En el fallo, la jueza Yanira Perdomo Osuna señaló que la Cancillería había anunciado mecanismos alternativos para consultar y reservar material bibliográfico durante el cierre parcial de la biblioteca.

Sin embargo, durante la revisión realizada por el despacho judicial no fue posible acceder a algunos de los enlaces que, según la entidad, permitirían a los usuarios consultar el catálogo y gestionar préstamos interbibliotecarios.

El juzgado indicó que, aunque no hay evidencias para concluir que las colecciones estén completamente fuera del alcance de los usuarios, sí existe una afectación potencial a las condiciones de acceso al material bibliográfico en medio del traslado y reorganización del acervo.

Orden para mantener el acceso al acervo

Como medida provisional, el despacho ordenó al Ministerio de Relaciones Exteriores que, en un plazo de 24 horas, garantice el funcionamiento efectivo de los mecanismos habilitados para la consulta y reserva de los materiales de la Biblioteca Marco Fidel Suárez o, en su defecto, implemente alternativas equivalentes mientras avanza el proceso de traslado.

No obstante, la jueza negó una segunda solicitud que buscaba ordenar medidas urgentes para preservar íntegramente las colecciones y sus registros de ubicación y traslado, al considerar que, por ahora, no existen pruebas suficientes para concluir que el material bibliográfico esté en riesgo de pérdida o deterioro.

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Además de admitir la tutela, el juzgado vinculó al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y a la Biblioteca Nacional de Colombia, entidades a las que solicitó información y conceptos relacionados con el traslado del material bibliográfico.