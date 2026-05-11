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¿Quién cantará para Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana?

El artista argentino que podría cantar por Boca Juniors en la final de la Sudamericana.

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Fotos: X Boca Juniors

Nicolás Salgado

noviembre 05 de 2026
05:43 p. m.
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El vocalista de Ke Personajes suena como el principal candidato para cantarle a Boca Juniors antes de la final de la Copa Sudamericana 2026, que se disputará el 21 de noviembre en Barranquilla.

La música también empieza a jugar su partido en la final que tendrá como escenario al estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Mientras Boca Juniors y Atlético Mineiro preparan el duelo por el título continental, en Argentina se conoció el nombre del artista que podría acompañar al equipo xeneize durante la ceremonia previa.

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Se trata de Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, quien aparece como la opción más firme para interpretar uno de los temas populares de la hinchada azul y oro.

Según el periodista Diego Monroig de ESPN, el nombre de Ke Personajes tomó fuerza por su cercanía con el club y por la posibilidad de que interprete una canción que se ha convertido en habitual en las tribunas de La Bombonera.

¿Qué canción cantaría Ke Personajes en la final?

La interpretación estaría centrada en “Esta es la barra de Boca”, también conocida por el comienzo de su estribillo como “La 12 vino re loca”. Se trata de uno de los cánticos que acompañan al equipo argentino y que podría sonar ante miles de aficionados en Barranquilla.

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Monroig explicó que Noir es, por ahora, la alternativa con mayores posibilidades, aunque su agenda sería uno de los factores pendientes para cerrar la presentación. Por eso, todavía no se puede dar por hecho que el cantante estará en el espectáculo.

El vínculo del artista con Boca no es nuevo. En entrevistas ha contado que es hincha del equipo y que durante su adolescencia jugaba fútbol como mediocampista ofensivo. También ha compartido momentos relacionados con el club, entre ellos una fotografía junto al delantero Miguel Merentiel.

¿Qué artistas han cantado para Boca en otras finales?

No sería la primera vez que el Xeneize lleva sus canciones de tribuna a una definición internacional. En la final de la Copa Libertadores de 2023, disputada en el estadio Maracaná, el grupo Yerba Brava interpretó una versión adaptada de “La cumbia de los trapos”.

La música de las finales únicas de Conmebol también ha tenido otros protagonistas. En la Sudamericana de 2019, Los Palmeras acompañaron a Colón de Santa Fe, mientras que El Pepo participó en la previa de la definición que disputó Racing.

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La final entre Boca Juniors y Atlético Mineiro se jugará el sábado 21 de noviembre, a las 5:30 de la tarde, hora colombiana. Barranquilla será escenario de una definición que tendrá fútbol, hinchadas y un espectáculo musical cuya nómina todavía está por confirmarse.

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