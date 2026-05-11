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Karol G vivió momento de pánico durante su más reciente encuentro con fans en México

La cantante tuvo que pedir ayuda al quedar atrapada en medio de la multitud de personas que asistieron a su show.

Foto: IG @karolg_memorias
Foto: IG @karolg_memorias

Noticias RCN

noviembre 05 de 2026
05:40 p. m.
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Carolina Giraldo ha vuelto a tomarse las redes sociales al ser una de las pocas artistas en lograr una masiva conexión en su más reciente live en TikTok con cuatro millones de usuarios conectados en simultáneo en su transmisión.

Tal y como lo había anunciado en días pasados, la “Bichota” logró crear una de las celebraciones más masivas, hasta ahora, para festejar el lanzamiento de su más reciente álbum ‘No me arrepiento de sentir tanto’ con el que ha logrado estar varios meses, de manera consecutiva, en el primer puesto de diversas listas musicales en el mundo.

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¿Qué pasó durante la transmisión de Karol G?

El esperado evento tuvo lugar en México y no solo contó con la conexión de millones de internautas ya que cientos de personas asistieron presencialmente al centro de eventos en el que Carolina hizo presencia y cantó todos los temas de su disco.

Bajo un formato completamente diferente, la paisa se ubicó en medio del público en una tarima redonda en donde también estuvo acompañada de distintos DJ’s que la acompañaron durante la noche.

Durante el encuentro los fans de Carolina no solo disfrutaron de la interpretación, por primera vez, de algunas canciones de su nuevo álbum. También fue presentada la nueva versión oficial de su gran éxito ‘Bby Wow’ junto al DJ John Summit.

No obstante, minutos previos a la finalización de su presentación, Carolina decidió salir en medio de la multitud que se encontraba presente en aquel sitio. Por supuesto, su presencia entre los fanáticos generó que gran parte de las personas que se encontraban en aquel lugar se aglomeraran para tenerla cerca, tomarse fotografías o saludarla.

El exceso de personas ocasionó que Carolina quedara atrapada, mientras que su equipo de seguridad intentaba abrir paso para que esta pudiera salir de aquel recinto. Aunque la mujer intentó no interrumpir la canción que estaba interpretando, terminó pidiendo ayuda para que sus fanáticos abrieran paso y ella pudiera salir de aquel sitio.

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