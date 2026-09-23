La IA en la debida diligencia legal: ¿somos los abogados prescindibles?

Parece tedioso volver acá a hablar de un tema tan vigente y, a estas alturas, tan repetitivo como las formas en las que la inteligencia artificial está redefiniendo las industrias, los mercados y, en lo particular, el trabajo desarrollado por humanos. Sin embargo, decidí escribir sobre este tema, porque es indispensable continuar indagando sobre el rol que entran a jugar las herramientas de inteligencia artificial y la forma en la que podemos generar sinergias sin tener que dejar de dar paso a los increíbles desarrollos tecnológicos de los que estamos siendo testigos.

Las herramientas de inteligencia artificial que están inundando el mercado de las firmas de abogados están demostrando ser sorprendentes. Tienen capacidades que parecen sacadas de una película futurista de comienzos de los dos mil. En mi caso, por ejemplo, que comencé haciendo y coordinando debidas diligencias legales desde antes de la introducción de estas herramientas, he visto como, tanto tareas básicas (v.g., unificar lenguajes, consolidar hallazgos de distintas áreas y ajustar redacción) como tareas complejas (v.g., extraer y analizar la información de los documentos e indagar sobre la relevancia de estas de cara a la regulación vigente), pueden ser realizadas por estas herramientas, derivando así en que los abogados tengamos que invertir solo una fracción del tiempo que antes se invertía en estos procesos. Con esto no quiero decir que no sea necesario guiar y revisar con cuidado los resultados arrojados por la inteligencia artificial, ya que justo en esta revisión está parte de nuestro valor agregado como abogados. No obstante, ¿qué hacer con el tiempo que nos sobra por las eficiencias de la inteligencia artificial y dónde podemos generar todavía un mayor valor agregado?

En días recientes se han discutido mucho los riesgos de la inteligencia artificial asociados a su vertiginosa evolución. Unos (incluido el CEO de Anthropic) dicen que, si no se toman las medidas adecuadas y se desacelera el desarrollo de la inteligencia artificial, esta tecnología podría poner en riesgo a la humanidad en la próxima década. Otros dicen que la promulgación de los riesgos existenciales beneficia en gran medida a las empresas que están liderando el desarrollo de esta tecnología e incluso hablan de un impacto positivo en la valoración de sus acciones en el mercado.

Desconociendo totalmente cómo la evolución de estas herramientas podría o no suponer un riesgo existencial en la próxima década, en mi opinión, actualmente estas herramientas de inteligencia artificial todavía no son tan potentes para reemplazar el criterio humano. En mi opinión, hay un punto clave que creo que, al menos de momento, es irremplazable: conjugar la sensibilidad de los negocios, las intenciones de las partes, las preocupaciones y el apetito de riesgo de los clientes con los hallazgos legales que para una máquina que no tenga estas sensibilidades puedan parecer irrelevantes o exagerados.

Así, el mayor valor agregado y tal vez la mayor tarea que tenemos los abogados hoy frente a una debida diligencia legal es poder entender realmente el negocio subyacente y delegar el tiempo que ahorran las herramientas de inteligencia artificial a entender las necesidades de negocio de cliente para poder brindar un servicio armónico que no solo consista en una mera identificación de riesgos legales sin contexto y sin sensibilidad de lo que hay detrás y lo que realmente es importante para las partes de una transacción y el cliente.