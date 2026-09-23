Murió cantante en accidente aéreo: desgarrador mensaje de su esposa

Geraldo Antônio de Carvalho, el cantante de Brasil conocido en la escena musical como Rick Sollo, murió en un accidente aéreo.

El artista abordó un helicóptero el 21 de septiembre, pero la aeronave cayó y fue encontrada al día siguiente en una zona boscosa de la Serra Catarinense.

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Las autoridades confirmaron la muerte de Rick Sollo y de las cuatro personas que iban viajando con él. En medio de esa coyuntura, Geralda Helena, la esposa del artista, redactó un desgarrador mensaje de último adiós en las redes sociales.

Este fue el desgarrador mensaje de la esposa de Rick Sollo tras la muerte del cantante

En el sentido post de Instagram, Geralda Helena manifestó que pasó 42 años de su vida junto a Rick Sollo y que no sabe cómo seguir el camino sin él.

Asimismo, le deseó un descanso en paz y dejó claro que él siempre será su amor eterno.

"¿Cómo te digo adiós después de 42 años? Éramos prácticamente dos adolescentes cuando comenzó nuestra historia. Empezamos en medio de las dificultades, sin saber lo que la vida nos tenía reservado, pero siempre nos tuvimos el uno al otro. Crecimos juntos, enfrentamos momentos difíciles, celebramos logros y construimos nuestro mayor regalo: una hermosa familia, con nuestros dos hijos y nuestros cuatro nietos", escribió Geralda Helena.

"Voy a buscar fortaleza en nuestra familia y en todo lo que construimos juntos, porque sé que en cada uno de ellos siempre habrá un pedazo de ti. Hoy me despido de mi esposo, mi compañero y el amor de mi vida, pero nunca diré adiós a nuestro amor. Gracias por nuestros 42 años, por nuestra familia y por toda una vida a mi lado", añadió.

¿Ya se conoce la causa del accidente de helicóptero en el que murió Rick Sollo?

Hasta el momento, las autoridades aeronáuticas han manifestado que la documentación del helicóptero abordado por Rick Sollo estaba en orden.

Sin embargo, los investigadores continúan inspeccionando para determinar cuál fue la causa exacta del accidente.