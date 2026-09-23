Gobierno anuncia las primeras acciones para controlar la expansión de hipopótamos

Este miércoles 23 de septiembre, el Ministerio de Ambiente anunció las acciones que se tomarán para controlar la expansión de los hipopótamos.

RELACIONADO Gobierno adelanta reuniones para darle vida a un plan que controle expansión de hipopótamos

El Gobierno había informado que iba a tener encuentros con el Instituto Humboldt y corporaciones regionales en la búsqueda de construir un plan de acción, teniendo en cuenta los alcances que puede tener la especie en el corto y largo plazo.

¿Cuáles son las medidas?

Resulta que los hipopótamos son una especie invasora, lo cual ha llevado a que represente una amenaza para el medioambiente, principalmente por ser un depredador para animales nacionales y ser un agente peligroso en entornos urbanos.

Por eso, el plan de acción anunciado por el ministerio se centra en tres aspectos. El primero constará en la movilización de recursos y sumar capacidades, para ello, habrá reuniones con los privados y demás sectores.

También se llevarán a cabo acciones conjuntas con las entidades nacionales y locales como segunda medida. Por último, habrá una aplicación para avisar oportunamente la presencia de hipopótamos.

¿Hace cuánto hay hipopótamos en Colombia?

Para comprender la historia de los hipopótamos en Colombia, hay que remontarse a los años 80, cuando el narcotraficante Pablo Escobar trajo especímenes africanos desde Estados Unidos a su hacienda Nápoles.

Con el paso de las décadas, estos animales fueron extendiéndose desde Antioquia por la cuenca del río Magdalena. El control no se hizo y en 2022, las autoridades reportaron 169 ejemplares.

Si no se toman medidas, las estimaciones proyectan que en 2030 podría haber 434 hipopótamos en el país y para 2039 el número llegaría a alcanzar la impactante cifra de 1.400.

Además de ser un depredador, el ministerio explica que atacan embarcaciones, persiguen a la población, contaminan el agua y son agentes que modifican las dinámicas del ecosistema.