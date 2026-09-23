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🔴EN VIVO🔴 Selección Colombia vs. Corea del Norte, por la semifinal del Mundial Femenino Sub-20: vea AQUÍ el partido EN DIRECTO

Conéctese EN VIVO y EN DIRECTO con todas las emociones de esta semifinal que jugará la Selección Colombia Femenina Sub-20.

Foto: Selección Colombia.

Nicolás Forero

septiembre 23 de 2026
09:30 a. m.
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La Selección Colombia Femenina Sub-20 continúa con el sueño intacto de llegar a la final del Mundial 2026.

Este miércoles 23 de septiembre, a partir de las 11:30 de la mañana (hora de Colombia), enfrentará a Corea del Norte, las vigentes campeonas.

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El encuentro se disputará en el Estadio Municipal de Łódź y las dirigidas por Carlos Paniagua tienen sed de revancha debido a que perdieron 0-3 con ese rival en la fase de grupos.

Así llegan Colombia Femenina Sub-20 y Corea del Norte a la semifinal del Mundial 2026

En la fase de grupos, la Selección Colombia sumó cuatro puntos y se clasificó a la siguiente ronda como una de las mejores terceras.

El debut fue vs. Costa Rica y las 'tricolores' se impusieron 3-1. Posteriormente, empataron 0-0 con Portugal y perdieron 0-3 vs. Corea del Norte.

En los octavos de final, la Selección Colombia le planteó un partido inteligente a Polonia y le ganó 1-0 a Polonia en los últimos minutos. Mientras tanto, en los cuartos, venció a Nigeria por el mismo marcador y con un gol agónico anotado por Valerin Loboa.

Por su parte, Corea del Norte está invicta en el campeonato mundial y sumó los nueve puntos posibles en la fase de grupos.

En la primera jornada, el seleccionado coreano venció 2-0 a Portugal. Después, goleó 4-0 a Costa Rica y 3-0 a la Selección Colombia.

En el cruce de octavos de final, las vigentes campeonas eliminaron a Japón tras ganar 2-0 y, posteriormente, en los cuartos, dejaron en el camino a Canadá al imponerse por la misma diferencia.

¿Dónde seguir EN VIVO a la Selección Colombia Femenina Sub-20?

Como a lo largo de todo el torneo, las emociones serán transmitidas por la señal principal, la App y la cuenta de Youtube del Canal RCN.

Canal para ver EN VIVO el partido de la Selección Colombia Femenina Sub-20 en la semifinal del Mundial: prográmese
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Asimismo, cada una de las novedades se podrá conocer en la página web de Noticias RCN.

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