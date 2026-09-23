Cayó MiLoto este martes 22 de septiembre: estos fueron los números ganadores del sorteo

El sorteo de MiLoto correspondiente al martes 22 de septiembre de 2026 (Sorteo #611) se llevó a cabo, generando gran expectativa entre los apostadores de todo el país que buscan llevarse el premio mayor y cambiar su suerte.

A continuación, te compartimos la combinación ganadora oficial para que verifiques tu tiquete y descubras si eres uno de los afortunados ganadores de la jornada.

La balotera oficial dejó la siguiente combinación ganadora para este sorteo:

01 – 03 – 08 – 18 – 20

¿Cómo quedó el acumulado y premiación?

Para este sorteo #611, el juego ofreció un impresionante acumulado inicial de $120 millones de pesos. De acuerdo con el reporte oficial de operadores y boletines autorizados, la dinámica general de ganadores se distribuyó de la siguiente manera:

5 aciertos (Premio Mayor): 1 ganador que se adjudicó la suma total del acumulado de $120.000.000.

4 aciertos: 28 ganadores (con un premio individual de $457.200).

3 aciertos: 923 ganadores (con un premio individual de $22.500).

2 aciertos: 8.541 ganadores (con un premio individual de $4.000).

En total, la jornada dejó a 9.493 ganadores en todo el país con diferentes aciertos en sus tiquetes.

¿Cómo cobrar un premio de MiLoto?

Si se cuenta entre los felices ganadores de este sorteo, se deben tener en cuenta los siguientes pasos para reclamar el dinero de forma segura: