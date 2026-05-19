Totó la Momposina y su legado invaluable en la divulgación de la música del Caribe colombiano

La cantante colombiana Totó la Momposina falleció este martes 19 de mayo en Celaya, México. A través de un comunicado su familia anunció su muerte e indicó que su cuerpo será trasladado a Bogotá el 27 de mayo donde se le rendirá homenaje en el Capitolio Nacional.

Y es que el legado de Totó la Momposina en la música colombiana es un testimonio vivo de identidad, pasión y resistencia cultural.

Durante su carrera se dedicó a representar y difundir la riqueza musical y esencia de la costa Caribe de Colombia. Su presencia en el escenario, caracterizada por la fuerza, la espontaneidad y una profunda devoción hacia el folclor, le permitió ganarse el respeto y la admiración a nivel internacional, llevando ritmos ancestrales como la cumbia y el latido del tambor por todo el mundo.

Totó la Momposina se retiró de los escenarios en 2022

En septiembre de 2022 la cantante bolivarense anunció su retiro definitivo de los escenarios. Sin embargo, a pesar de no continuar en las tarimas, su entorno musical decidió conmemorar su retiro a través del arte. En colaboración con sellos discográficos, se lanzaron sencillos y grabaciones inéditas que habían permanecido guardadas en los archivos.

Los problemas de salud de Totó la Momposina

El retiro de la artista también estuvo acompañado por preocupaciones sobre su salud. Su familia confirmó que Totó la Momposina entre 2021 y 2022. Fue diagnosticada con Alzheimer y afasia.

Estas condiciones de salud marcaron el cierre de sus giras internacionales, pero abrió paso a una etapa de cuidado.