Filippo Ganna arrasó en la contrarreloj y se llevó la etapa 10: así quedaron los colombianos

Filipo Ganna arrasó en la contrarreloj de la décima etapa del Giro de Italia, este martes en Massa, en la que Jonas Vingegaard, favorito al título, decepcionó a pesar de acercarse a la maglia rosa, aún en manos del portugués Afonso Eulálio.

El ciclista italiano del equipo Netcompany Ineos recorrió los 42 km de la crono a una media asombrosa de 54,921 km/h, un récord para una contrarreloj de esta distancia en una gran vuelta, para firmar la octava victoria de etapa de su carrera en el Giro.

En un recorrido rectilíneo y totalmente llano, el antiguo doble campeón del mundo de la especialidad (2020, 2021) aventajó en casi dos minutos a su compañero neerlandés Thymen Arensman (1:54), autor de una buena operación en la general, y al francés Rémi Cavagna (1:59).

Vingegaard, al que no le favorecía el trazado, terminó 13º, exactamente a tres minutos de Ganna, es decir, con un tiempo peor que el de escaladores como Derek Gee o Ben O'Connor.

Insuficiente para arrebatar el maillot rosa al portugués Afonso Eulálio, que mantiene el liderato de la clasificación general por 27 segundos.

Así quedaron los colombianos en la etapa 10 del Giro de Italia

En cuanto a la actualidad de los pedalistas colombianos, el mejor de la jornada fue Egan Bernal, quien cumplió y quedó en la posición 23, cediendo tres minutos y cuarenta y tres segundos con el ganador de la fracción.

Otro de los escarabajos, como lo es Einer Rubio, ocupó la casilla 117, perdiendo más de siete minutos.

En la general, Bernal sigue cerca del top 10, ocupando la posición 13 a 5:39 del líder Afonso Eulálio.

Así será el recorrido de la etapa 11 del Giro de Italia

Tras dejar atrás la crucial contrarreloj individual, el pelotón del Giro de Italia 2026 se adentra este miércoles 20 de mayo en la undécima jornada, un trazado de 195 kilómetros entre Porcari (Paper District) y Chiavari que promete agitar la carrera con un exigente perfil de media montaña.

La fracción conectará las regiones de Toscana y Liguria, ofreciendo una primera mitad de recorrido relativamente dócil, ideal para consolidar la fuga del día. Sin embargo, el panorama cambiará radicalmente al ingresar a la icónica zona de Levanto y las Cinque Terre, donde los corredores se toparán con un terreno sinuoso y quebrado que pondrá a prueba tanto a los aspirantes a la clasificación general como a los cazadores de etapas.