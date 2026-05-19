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Murió estrella de la salsa: hay dolor en el género

El cantante había enfrentando varios problemas de salud en el último tiempo.

Foto: diseñado por Magnific.

Nicolás Forero

mayo 19 de 2026
08:07 a. m.
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El mundo de la música, especialmente el de la salsa, está afrontando un nuevo dolor tras la muerte de Rafael de Jesús, el reconocido cantante puertorriqueño.

De Jesús, que llegó a ser una de las voces más reconocidas del género entre las décadas de los 70 y los 90, murió en Florida, Estados Unidos, a sus 75 años.

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Este importante artista de salsa hizo parte de la orquesta de Luis 'Perico', el icónico trompetista y compositor de San Juan, Puerto Rico. Pero, además, también estuvo en otras agrupaciones de primer nivel como la Orquesta Dee Jay y la Orquesta Cimarrón.

Y, mientras que hizo música a la par de Luis 'Perico', hizo historia con éxitos como 'Alabao', 'Julián del Valle', 'Tentación', 'De patitas' y 'Pensando en ti'.

La salsa está de luto por la muerte de Rafael de Jesús, el reconocido cantante: estas han sido las reacciones

Después de que se confirmó la muerte del salsero Rafael de Jesús, varios músicos se pronunciaron para lamentar lo ocurrido.

Richie Flores, el percusionista y productor, reconoció estar en 'shock' y exaltó el talento del importante cantante.

"De verdad que no lo puedo creer. El cantante Rafael de Jesús también se nos fue a vivir al cielo. Fue uno de los más grandes y elegantes de nuestra salsa. Descansa en paz, querido genio. Tu legado habla por sí solo", escribió.

Además, Kiko Sánchez, el cantautor de Puerto Rico, también emitió un mensaje de condolencias.

"Hoy la salsa pierde una voz, pero el cielo de los recuerdos gana una leyenda. Rafael de Jesús no solo cantó canciones, cantó sentimientos, historias y momentos que vivirán por siempre en el corazón de quienes amaron su música", expresó.

¿Cuál fue la causa de la muerte de Rafael de Jesús, el importante cantante de salsa?

De acuerdo con lo que se ha conocido, el cantante Rafael de Jesús enfrentó varios problemas pulmonares en el último tiempo.

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En consecuencia, esa situación empeoró su salud de manera paulatina y, finalmente, el artista habría fallecido por una insuficiencia cardiopulmonar.

 

 

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