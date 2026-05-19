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Madre que protagonizó doloroso reclamo en dispensario de S.O.S EPS debe gastar hasta $280.000 cada tres días

Según comentó en diálogo con Noticias RCN, dejó de recibir los tarros de nutrición para su pequeño de 18 meses en diciembre de 2025.

Noticias RCN

mayo 19 de 2026
11:16 a. m.
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El puente festivo del 18 de mayo, Mayra Cajicá y su hijo Emmanuel se convirtieron en el nuevo rostro de la crisis de salud, tras el reclamo que Mayra protagonizó en un dispensario de la intervenida S.O.S. EPS, en Cali.

En la grabación compartida ampliamente en redes sociales se escuchan los reclamos desesperados de una madre que dejó de recibir los tarros de alimentación de su bebé de 18 meses en diciembre de 2025:

“Como siempre en S.O.S., cuatro meses jugando con la salud de mi bebé, cuatro meses en las mismas. Es un bebé que tiene una enfermedad huérfana ¿Y saben qué me dijo la Superintendencia de Salud? Que ellos, como tal, no hacían nada más que ejercer presión y ya. Ni con tutela lo he logrado, ya agoté todos los recursos. Llevo cuatro meses escuchando mentiras”.

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Cinco meses sin recibir insumos o tarros de nutrición:

Emmanuel fue diagnosticado con el síndrome de Costello, una afección genética que provoca un crecimiento lento, problemas cardíacos y discapacidad intelectual, entre otros.

Como paciente de una enfermedad huérfana, necesita de mínimos vitales, como una alimentación especializada. Su médico se la receta en entregas que deberían realizarse cada tres meses. Sin embargo, la última vez Mayra recibió ocho tarros, que no alcanzaron para un mes.

Su llamado no es otro que a “no haya más trabas administrativas porque Emmanuel no da espera con su enfermedad. Es una enfermedad bastante rara y progresiva. (Pido) Que me garanticen que van a darme todos los insumos, la nutrición que necesita y las citas con especialistas”.

Cada tres días debe sacar de su bolsillo 280.000 pesos para comprar los tarros de nutrición, lo que descuadra las finanzas de la familia y los obliga a buscar alternativas.

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Conseguir el servicio de enfermera se ha convertido en otro dolor de cabeza para la familia:

El tratamiento de Emmanuel exige el manejo de ciertos equipos, que llevaron a Mayra a solicitar el servicio de enfermería en casa a S.O.S. Entonces, le dijeron:

“Que para que ellos pudieran autorizar (el servicio de) una enfermera en casa debía poner una tutela. He puesto tres tutelas haciendo la solicitud, pero siguen insistiendo en que debo entutelar” y ella sigue a la espera, mientras ve la salud de su bebé deteriorándose.

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