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Contraloría alerta por riesgo sobre manejo de deuda pública por parte del Gobierno Petro

La Contraloría estudió las finanzas del Gobierno y concluyó que hay varios puntos complicados.

Foto: Contraloría General de la República

Noticias RCN

mayo 19 de 2026
09:02 a. m.
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A pocos meses para culminar el Gobierno de Gustavo Petro, la Contraloría les hizo seguimiento a las finanzas y dejó varias alertas.

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Hace un mes, la entidad le había hecho una advertencia al Ministerio de Hacienda sobre el manejo de la deuda pública. Sin embargo, parece que no fue suficiente y los problemas persisten.

Las conclusiones de la Contraloría

Uno de los puntos preocupantes fue la adjudicación de títulos de tesorería (TES) del pasado 13 de mayo. Para la Contraloría, el hecho de que se cerrara en casi seis billones de pesos conllevó que se hiciera con tasas “significativamente superiores” a la última subasta del 29 de abril (68 puntos básicos más).

Se suma también la decisión del 5 de mayo, con la que la cartera autorizó la ampliación de mecanismos de sobreadjudicación. En otros términos, se supo que la adjudicación fue de hasta el 100 % del monto inicial con una demanda tres veces mayor a la oferta.

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Tomando en cuenta ello, la entidad concluyó que se vuelve una tarea aún más retadora la reducción de la deuda. Incluso, es una forma de flexibilizar para nuevas colocaciones.

De cara al futuro, preocupa que las tasas de interés de los TES estén por encima de los títulos a largo plazo. Esto, en consecuencia, es un comportamiento que va en contravía de lo común en el mercado.

Los problemas con la deuda pública

Ahora bien, otro problema es que la adjudicación de deuda a las tasas de interés podría verse comprometida este año en el plan financiero. La Contraloría alerta puntualmente que el déficit podría ser mayor a lo registrado el año pasado.

“La inercia en el gasto no es solo un rezago administrativo, sino una falla de gestión pública: cada peso no ejecutado oportunamente es una oportunidad perdida para los ciudadanos”, declaró el contralor Carlos Hernán Rodríguez.

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