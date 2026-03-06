Colombia y Venezuela: más conectados, más cerca de las oportunidades

Venezuela es hoy uno de los mercados más estratégicos para Colombia. No solo por la cercanía geográfica que compartimos, sino por las oportunidades que surgen cuando dos economías complementarias fortalecen sus conexiones, generan confianza y trabajan juntas para impulsar el crecimiento.

Las cifras reflejan ese potencial. En 2025, las exportaciones colombianas hacia Venezuela alcanzaron los USD 1.071,7 millones, de los cuales el 95% correspondió a bienes no minero-energéticos. Este desempeño representó un crecimiento del 6,2% frente al año anterior y consolidó a Venezuela como el quinto destino de las exportaciones no minero-energéticas de Colombia a nivel global y el cuarto mercado más importante de América Latina para esta categoría.

Pero más allá de los resultados comerciales, lo que estamos viendo es una mayor integración económica que abre espacios para los negocios, la inversión, el turismo y el desarrollo empresarial. Hoy existe una creciente confianza entre los actores económicos de ambos países, respaldada por avances concretos que brindan mayor seguridad y previsibilidad para las empresas.

La actualización de más de 720 partidas arancelarias en el marco del Acuerdo de Alcance Parcial No. 28, la instalación de su Comisión Administradora, la firma del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, la reactivación de la Comisión de Vecindad y la puesta en marcha del Acuerdo de Transporte Internacional son muestras claras de una visión compartida orientada a facilitar los negocios y fortalecer la integración económica.

Desde ProColombia hemos asumido un papel activo en este proceso. Nuestra labor consiste en acompañar a los empresarios, identificar oportunidades, facilitar conexiones y contribuir a que más compañías colombianas encuentren en Venezuela un mercado atractivo para crecer y expandirse. Lo hacemos desde el territorio, trabajando de manera cercana con empresarios, gremios, inversionistas y aliados estratégicos para transformar el potencial en resultados concretos.

Los avances ya son evidentes. Un total de 1.026 empresas colombianas exportaron a Venezuela en 2025 por montos superiores a USD 10.000, lo que representó un crecimiento del 46,8% frente al año anterior. A ello se suma el potencial de sectores como sistema moda, agroindustria, metalmecánica e insumos industriales, que continúan encontrando oportunidades para ampliar su presencia en este mercado.

En este escenario, la conectividad se convierte en un factor fundamental. Las nuevas rutas y el fortalecimiento de la oferta aérea entre Colombia y Venezuela son una señal de confianza en el potencial de esta relación y en las oportunidades que ofrece para empresarios, inversionistas y viajeros. Actualmente, ambos países cuentan con más de 8.000 sillas semanales y una creciente oferta de conexiones entre ciudades estratégicas como Bogotá, Caracas, Medellín, Valencia y Maracaibo, facilitando el intercambio comercial, el turismo y la movilidad de talento.

La expansión reciente de la conectividad incluye nuevas operaciones directas entre Bogotá y Maracaibo, así como la incorporación de rutas entre Valencia y Bogotá, que fortalecen la integración entre centros empresariales clave de ambos países. Estas conexiones se suman a las operaciones ya existentes entre Bogotá, Caracas y Medellín, consolidando una red aérea que acerca oportunidades de negocio, inversión y turismo para miles de personas y empresas.

La expansión de estas conexiones adquiere una relevancia aún mayor si se observa en el contexto del excelente momento que vive la conectividad internacional de Colombia. Al cierre de 2025, el país alcanzó más de 14,9 millones de sillas internacionales y más de 79.000 frecuencias, con crecimientos de 11,6% y 10,2%, respectivamente, frente al año anterior. Hoy Colombia está conectada con 28 países y 54 destinos internacionales a través de 27 aerolíneas que operan desde 11 ciudades, consolidando su posición como uno de los principales centros de conectividad de América Latina.

La creciente oferta aérea hacia Venezuela se suma a esta dinámica positiva y fortalece un corredor estratégico para la integración regional. Cada nueva conexión entre ciudades como Bogotá, Caracas, Valencia, Medellín y Maracaibo facilita el acercamiento entre empresas, impulsa el turismo, favorece la inversión y contribuye a que más personas y organizaciones encuentren oportunidades a ambos lados de la frontera.

El turismo es también una muestra del fortalecimiento de esta relación. En 2025, Colombia recibió más de 203.000 viajeros provenientes de Venezuela, mientras que este mercado continúa posicionándose entre los principales emisores de turistas hacia nuestro país. Este flujo de visitantes genera beneficios para las regiones, dinamiza las economías locales y fortalece los lazos culturales y empresariales que históricamente han unido a nuestras naciones.

Venezuela se proyecta como un aliado estratégico para el crecimiento de Colombia en los próximos años. Las oportunidades que hoy se están construyendo abarcan comercio, inversión, turismo, servicios y desarrollo empresarial, en una relación que aporta valor para ambos países y para toda la región.

En ProColombia creemos en el poder de las conexiones para transformar oportunidades en desarrollo. Por eso seguiremos trabajando para acercar empresas, promover inversiones, impulsar el turismo internacional y acompañar a los empresarios colombianos en su proceso de internacionalización.

Porque las conexiones no solo unen destinos. También acercan personas, impulsan negocios, fortalecen la confianza y crean oportunidades para el futuro. Y cuando Colombia y Venezuela fortalecen esos vínculos, se amplían las posibilidades de crecimiento compartido para ambos países y para toda la región.