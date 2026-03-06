¡Reconocida actriz colombiana ya es mamá! Así confirmó el nacimiento de su bebé

Los seguidores de una de las actrices más reconocidas de Colombia estaban a la expectativa del nacimiento de su bebé y recibieron la 'buena nueva' en la tarde del 2 de junio.

Carolina Ramírez, que trabajó en producciones icónicas como 'Francisco el matemático', 'La Pola', 'El capo', 'La hija del mariachi' y 'Hasta que la plata nos separe', reveló que ya es mamá.

Además, Martín Cornide, su pareja, también escribió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

Así fue como Carolina Ramírez, la reconocida actriz de Colombia, confirmó el nacimiento de su bebé

Mediante una historia de Instagram, Carolina Ramírez compartió la alegría por el nacimiento de su bebé.

"Soy mamá de Sur. Martes 2 de junio de 2026", escribió.

Además, la actriz reposteó el siguiente mensaje de su pareja:

Ayer 2 de junio, con 56 centímetros y el sol en Géminis, con 4,500 kilogramos, con la Luna en Capricornio, mucho pelo y con Capricornio también ascendiendo por el horizonte oriental de las tierras mayas, vino a jugar este jueguito un Espíritu Santo encarnado en Sur Cornide Ramírez.

Este fue el post del esposo de Carolina Ramírez, la reconocida actriz, tras el nacimiento de su bebé

Además de compartir su felicidad en una historia de Instagram, Martín Cornide también publicó tres fotos en un post de Instagram y añadió lo siguiente:

"Hijo verdadero del prístino y único Dios inefable, Hijo de la matria naturaleza y también hijo mío y de Caro. Nuestro cachorrito humano", escribió.

"Gracias a las familias, los amigos y, sobre todo, al horizonte infinito de ancestros que hicieron esto posible. ¿Y ahora qué hay que hacer", concluyó.